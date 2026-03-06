Il FC Mendrisio ci prende gusto

Buona la prima e buona anche la seconda per il Mendrisio. Il ritorno alle competizioni ufficiali fa sorridere i momò e lancia ottimi segnali in vista del resto della stagione.

Sì, perché dopo aver mandato al tappeto il San Gallo U21 all’esordio annuale, i bianconerorossi si ripetono oltre Gottardo e tornano con le tasche piene – e un sorriso smagliante – dall’ostica trasferta in casa del Winterthur. Alla Schützenwiese basta una prova da grande squadra e una doppietta di Axel De Biasi, ormai abituato a firmare gol belli (e) pesanti. Insomma, l’assetto tattico trovato dallo staff sembra funzionare: rispetto alla sfida contro il San Gallo, mister Stefani cambia soltanto tre interpreti, ma non il 4-3-3 a trazione offensiva.

Blocco difensivo confermato quasi in toto con Pelloni a difendere i pali; davanti a lui il quartetto Lape, Brancher (al posto dello squalificato Kabamba), Sportelli e Calacoci. Modifiche obbligate a centrocampo con Moor che prende il posto dello squalificato Rossini al fianco dei “due moschettieri” Rey e De Biasi. Nel tridente offensivo confermati Guarino e Becchio con la “new entry” Lago Mille, preferito a Gibellini.

Bastano venti minuti di studio tra le due squadre per convincere il Mendrisio a uscire dalla tana del Winterthur U21 con i tre punti a distanza di otto anni dall’ultima volta (era il 19 maggio del 2018 con le reti di Kabamba e Vinatzer a regalare il successo). Il protagonista assoluto, questa volta, è Axel “il bomber” De Biasi. Il centrocampista classe 1996 – alla sedicesima rete in maglia momò in 152 presenze – indossa i panni da supereroe e firma una doppietta importantissima per la classifica e il morale dei suoi.

Sblocca la gara facendosi trovare al posto giusto al momento giusto con un tap-in a seguito di una punizione – l’ennesima – ben calciata dal “solito” Guarino. Il portiere tigurino non controlla bene e De Biasi ringrazia e insacca. Il secondo, arrivato tre minuti più tardi, ha invece una bellezza e una valenza tutta sua. Corner – sempre Guarino alla battuta – dalla destra, De Biasi svetta più in alto di tutti e con uno splendido colpo di testa realizza il 2 a 0 che si manterrà fino al triplice fischio.

Al termine è festa Mendrisio, seppur contenuta perché i contemporanei successi delle rivali rendono la classifica ancora corta. Troppo corta per lasciarsi andare a facili entusiasmi. Per la cronaca, in questa stagione era successo solo una sola volta che la compagine del Magnifico Borgo inanellasse due successi filati: all’andata con i sei punti conquistati con Sciaffusa e proprio Winterthur U21.

L’attenzione è ora tutta sul match di domani pomeriggio, quando i momò torneranno a giocare al Comunale per l’appuntamento contro il Kosova. L’obiettivo, ça va sans dire, è quello di centrare un tris per continuare il periodo positivo.

Classifica

YF Juventus (42), Tuggen (34), Taverne (32), Wettswil-Bonstetten (30), Freienbach (27), Baden (27), Dietikon (27), Collina d’Oro (25), Kosova (22), Winterthur U21 (21), Eschen/Mauren (19), Mendrisio (18), San Gallo U21 (16), Höngg (15), Widnau (15), SV Schaffhausen (3).

Settore giovanile

YL C, Mendrisio-ABC 4-1 (Coppa Banca Stato)

YL A, Mendrisio-Chiasso 2-0 (Coppa Banca Stato)

Prossimi impegni

Sabato 7 marzo, 14.30, Savosa Massagno-Mendrisio, Allievi C2

Sabato 7 marzo, 15.00, Sassariente-Mendrisio, Youth League C

Sabato 7 marzo, 15.00, Comunale, Mendrisio-Kosova, Prima Lega Classic

Domenica 8 marzo, 14.00, Bellinzona-Mendrisio, Youth League B

Domenica 8 marzo, 14.30, Adorna, Mendrisio-Rapid Lugano, Youth League A