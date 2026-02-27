Rivoluzione gialloverde

Cambiamento radicale in casa SAV Vacallo: l’allenatore Marco Rota e il suo vice Luigi Paduano sono stati sollevati dall’incarico. A partire da questo sabato, il giorno del secondo derby stagionale contro i Lugano Tigers U23, sulla panchina gialloverde saranno seduti Marco Bellegotti, in qualità di head coach, e Christian Deandrea, nel ruolo di assistente. Entrambi sono due volti conosciuti dalla società momò, dato che attualmente sono rispettivamente gli allenatori dell’U18 e dell’U16 dell’RPM che militano nei campionati nazionali.