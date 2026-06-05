Investimenti per il futuro della Collina di Avra

Importanti decisioni per il futuro della Collina di Avra a Castel San Pietro. Sono state prese dall’assemblea della Società Percorso Vita Mendrisio e Dintorni che si è tenuta nei giorni scorsi nella nuova sala degustazione della cantina Fawino.

Oltre ad accettare i conti correnti presentati dal cassiere Marco Bergomi, l’assemblea ha seguito con attenzione la presentazione del presidente Marco Favini sul presente ed il futuro della collina sopra Mendrisio, da sempre molto apprezzata dalla popolazione come luogo di sport e di svago. “I lavori della messa in sicurezza del bosco della collina sono terminati nel corso di quest’anno; – ha aggiornato Favini – sono state eliminate oltre 200 piante d’alto fusto seccate dopo il lungo periodo di siccitosi degli ultimi 2 anni. I lavori di manutenzione ordinaria sono stati garantiti sia dai volontari della Società che si trovano sul posto ogni primo martedì del mese, sia dai gruppi di richiedenti l’asilo che pure intervengono mensilmente, ma anche da ditte locali che organizzano giornate di lavoro volontario con il proprio personale (Pamp SA). Stanno pure per concludersi i lavori di costruzione della nuova postazione del Baby Parcour con un gioco d’acqua “Frank il castoro” particolarmente indovinato”.

L’assemblea ha poi accolto all’unanimità la proposta di acquisire il terreno boschivo di Avra per assicurare il futuro della struttura che esiste ormai da più di mezzo secolo. E questo è un passo importante. L’assemblea ha pure preso nota che mentre per le spese correnti la società può sussistere con le entrate dei soci – che attualmente sono circa 232 -, si fatica a restituire i prestiti ottenuti per eseguire gli ultimi investimenti e si cercano sempre nuovi sponsor e amici sostenitori. Ultimi investimenti che sono il servizio autopulente, il Baby Parcour e la postazione “Frank il castoro”.

Il comitato direttivo si è ripresentato invariato per il nuovo anno ed è stata eletta alla vicepresidenza Cecilia Brenna. L’assemblea ha infine riconosciuto l’importante lavoro di Raimondo Brenna che dopo lunghi anni ha lasciato il lavoro di custode. I due posti di custode non sono più stati occupati e si cercano nuove leve. Alla fine il presidente ha informato l’assemblea dell’evento “Movimento è salute” che verrà organizzato dalla Fisioterapia Kinesis.

L’11 giugno a LaFilanda quest’esperienza si racconta alla comunità

L’esperienza della Collina di Avra si racconterà alla comunità giovedì 11 giugno alle 18. Il valore del movimento nella natura, la salute e il benessere all’aperto saranno al centro dell’incontro pubblico a La Filanda di Mendrisio. Interverranno il medico Jacopo Calciolari, Matteo Ciceri fisioterapista e Marco Favini per AVRA.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere più da vicino AVRA, un progetto territoriale che mette al centro l’attività fisica all’aperto, la relazione con l’ambiente naturale e la possibilità di vivere il movimento in modo accessibile, consapevole e condiviso.

L’incontro delle 18 a LaFilanda è rivolto a cittadini, famiglie, associazioni, enti, professionisti della salute e a tutte le persone interessate a conoscere più da vicino il progetto AVRA e le sue prospettive. Attraverso il racconto delle persone che hanno contribuito a dargli forma, il pubblico potrà comprendere il significato di un percorso pensato per promuovere salute, movimento, relazione con la natura e partecipazione della comunità. Il medico Jacopo Calciolari e il fisioterapista Matteo Ciceri porteranno una lettura qualificata sull’importanza dell’attività fisica all’aperto, della prevenzione e del movimento come pratica di benessere accessibile. AVRA non è solo un percorso vita, ma un progetto territoriale che valorizza una risorsa naturale già presente: la collina, il bosco, gli spazi aperti. Un’infrastruttura naturale messa a disposizione della comunità, dove il movimento diventa esperienza educativa, salutare e intergenerazionale. Al termine sarà offerto un rinfresco e per chi è interessato, alle 16.30 è prevista la possibilità di partecipare a un’esperienza pratica di movimento nella natura guidata dal team Kinesis Plus, presso il Percorso Vita AVRA a Castel San Pietro.