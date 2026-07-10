FFS, la mappa dei cantieri estivi

Anche quest’estate saranno diversi i cantieri in corso sulle linee ferroviarie delle FFS. In Ticino, in particolare, dal 20 luglio al 30 agosto ci saranno diverse modifiche all’orario abituale. I lavori, concentrati durante le vacanze scolastiche per limitare i disagi ai pendolari, interesseranno soprattutto le tratte Biasca–Bellinzona, Bellinzona–Locarno e Lugano–Mendrisio–Chiasso.

Saranno presenti annunci vocali e visivi sia nelle stazioni principali sia sui treni, ma le Ferrovie federali svizzere invitano i viaggiatori a consultare comunque l’orario online o l’app FFS Mobile prima della partenza, poiché le modifiche varieranno a seconda dell’avanzamento dei cantieri. Ma ecco, di seguito, quali saranno i principali cambiamenti.

Traffico TILO nel Mendrisiotto, dal 27 al 31 luglio, dal 3 al 7 agosto, dal 24 al 30 agosto:

• Tra Bellinzona e Varese/Malpensa non vi sarà collegamento diretto e sarà pertanto necessario cambiare a Mendrisio tra linea S10 e S50, o viceversa.

• Linea S90 soppressa tra Lugano e Mendrisio. Disponibili le linee S10 e RE80 (ma solo quella per Milano Centrale).

• Soppressa, appunto, tra Lugano e Chiasso in entrambe le direzioni la linea RE80 con capolinea Chiasso. Bisognerà usare la linea S10 oppure la RE80 con destinazione Milano Centrale.

• La linea RE80 con destinazione Milano Centrale circola però con orario modificato tra Lugano e Mendrisio. In direzione nord non ferma a Lugano-Paradiso e a Lugano non ha la coincidenza con gli Intercity 2 e 21.

Traffico regionale TILO:

• Dal 20 al 26 luglio – Linee S10 e S20 in parte soppresse tra Biasca e Castione e tra Castione e Bellinzona in entrambe le direzioni. Previsti bus sostitutivi e tempi prolungati, oltre alla linea 221.

• Dal 27 luglio al 30 agosto – Linee S10 e S20 in parte soppresse tra Biasca e Bellinzona e tra Castione e Bellinzona in entrambe le direzioni. Circola il Treno Gottardo secondo l’orario della linea S10 e rimangono a disposizione i bus della linea 221 e un servizio bus sostitutivo. Inoltre le due linee partono da Bellinzona verso Chiasso e Locarno con orari modificati.

Per il Treno Gottardo:

• Dal 20 al 26 luglio – Soppresso tra Biasca e Locarno in entrambe le direzioni. Tra Biasca e Bellinzona circola un servizio bus sostitutivo.

• Dal 27 luglio al 30 agosto – Soppresso tra Bellinzona e Locarno in entrambe le direzioni, per cui si dovrà utilizzare la linea S20. Tra Biasca e Bellinzona l’orario del Treno Gottardo sarà modificato.

Per il traffico a lunga percorrenza, dal 27 luglio al 30 agosto:

• Durante il giorno, gli InterCity 2 e 21 partiranno da Lugano a orari diversi, per cui decade la coincidenza con il RE80.

• Alcuni collegamenti Intercity 2 e 21 fermano a Flüelen e saltano la fermata di Altdorf.