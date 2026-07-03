Cresce l’interesse per la mobilità collettiva

Si chiude con un risultato superiore alle attese la prima sfida collettiva legata al progetto MomòRide: i carpooler del Mendrisiotto hanno accumulato 54’000 punti durante il mese di maggio, superando di fatto dell’8% il target di 50’000.

La cerimonia ufficiale di consegna dell’attestato di donazione del valore di 1’000 franchi da parte di BancaStato alla Fondazione Provvida Madre di Balerna si è tenuta lo scorso 22 giugno. All’evento hanno partecipato Anna Romanens, direttrice della Fondazione Provvida Madre, fruitrice della donazione, Mauro Stocker e Luca Bordonzotti, rispettivamente Responsabile della clientela aziendale della Regione di Chiasso e Responsabile della sostenibilità, di Banca dello Stato del Canton Ticino, sponsor della prima challenge collettiva, e Diego Vassena, vicesindaco di Balerna, in rappresentanza dei promotori del progetto.

Il momento ufficiale ha sancito il legame tra mobilità sostenibile e solidarietà territoriale che caratterizza il modello delle sfide collettive MomòRide.

Le aziende e il carpooling

I dati di progetto confermano un interesse crescente per la mobilità condivisa nella regione. Gli utenti registrati sulla piattaforma MomòRide sono infatti aumentati del 25% nell’ultimo mese, superando i 200 iscritti e portando gli equipaggi di carpooling quotidianamente attivi a quota 25. Numeri che testimoniano una partecipazione in costante espansione e la capacità del progetto di creare connessioni reali tra i lavoratori del Mendrisiotto.

La seconda sfida collettiva MomòRide è prevista per il prossimo mese di settembre, ancora con il sostegno BancaStato. Le organizzazioni che desiderano proporsi come sponsor di sfide collettive possono annunciarsi scrivendo all’indirizzo info@momoride.ch per ricevere maggiori informazioni.

La rete di incentivi si arricchisce inoltre di una novità significativa: con l’adesione al progetto, Hupac Intermodal SA ha messo a disposizione dei propri carpooler quattro parcheggi aziendali riservati. Il diritto ad accedervi è garantito ai collaboratori che ogni mese raggiungono la soglia minima di 1’000 punti certificati tramite l’app Mobalt.

Questa iniziativa – sottolineano i promotori – è un esempio di come le aziende del territorio possano integrare il carpooling nella propria politica di mobilità aziendale, trasformandolo in un beneficio concreto e quotidiano per i collaboratori.

Con giugno si chiudono quindi i primi cinque mesi del progetto, in cui ogni mese sono stati distribuiti premi ai carpooler più attivi delle aziende con sede nei tre Comuni partecipanti: Balerna, Chiasso e Novazzano. Il montepremi mensile comprensoriale di 500 franchi continua a incentivare la partecipazione e a premiare gli equipaggi più virtuosi.

L’invito alla partecipazione è sempre aperto a tutti i lavoratori attivi sul territorio dei Comuni interessati, indipendentemente dall’adesione della propria azienda. Ogni viaggio condiviso conta: per ridurre il traffico, risparmiare e costruire un territorio più coeso.