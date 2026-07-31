Chiasso, la polizia ha una nuova guida

Il Municipio di Chiasso ha designato all’unanimità Christian Musso nuovo comandante della Polizia comunale.

Classe 1981, il comandante entrerà ufficialmente in funzione domani, 1° agosto, succedendo a Nicolas Poncini che alla fine di maggio, in occasione dell’annuale conferenza stampa, aveva preso congedo dal Corpo per passare al beneficio della pensione.

Dal 2023 Christian Musso ricopre la carica di vicecomandante della Polizia comunale di Chiasso, condividendo la conduzione di un organico che conta una cinquantina di collaboratori. La solida esperienza maturata gli ha permesso di sviluppare una conoscenza diretta del territorio, dell’organizzazione interna e delle procedure operative. Musso ha costruito in effetti il proprio percorso professionale nel servizio di Polizia. I primi anni in divisa li ha trascorsi proprio nella città di confine come agente della Polcomunale. Quindi ha proseguito la formazione nei ranghi della Polizia cantonale, nei reparti mobili di Noranco prima, poi, con il grado di caporale, nel reparto interventi speciali. All’esperienza operativa ha affiancato quella di istruttore. Risale al 2017 il rientro a Chiasso. Con la nomina formalizzata ieri dal Municipio, il comandante assume il coordinamento della Regione di Polizia I – Mendrisiotto Sud, della quale Chiasso è Comune polo. Il Corpo garantisce un servizio attivo 24 ore su 24, esteso a tutti i Comuni convenzionati in collaborazione con la Polcantonale.

Musso, rilevano le autorità cittadine, “si è sempre distinto per pragmatismo, senso di responsabilità, equilibrio e una spiccata propensione a cercare soluzioni concrete”. Rivolgendo le congratulazioni al nuovo comandante, il Municipio rinnova i ringraziamenti a Nicolas Poncini che ha guidato efficacemente la Polizia comunale per 26 anni.