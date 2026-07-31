Primo agosto: “Solo i fuochi autorizzati”

È fitta l’agenda degli appuntamenti nel Mendrisiotto per la festa nazionale della Patria ma anche nel distretto più a sud del Cantone vale il divieto di accendere fuochi all’aperto, salvo autorizzazione specifica dei Municipi prima e del Cantone poi. Quest’anno, considerato il perdurare della siccità e il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto, la Sezione forestale del Dipartimento del territorio invita la popolazione a prestare la massima prudenza durante le celebrazioni del 1° agosto.Ne parliamo con Andrea Pedrazzini, caposezione forestale a livello cantonale.

“Abbiamo ricevuto molte richieste dai Comuni che devono in prima linea decidere se dare o negare un’autorizzazione eccezionale, valutando se lasciare organizzare i fuochi laddove il rischio è basso e alla presenza di un picchetto di pompieri per la sicurezza. Nella maggior parte delle richieste pervenute dai Comuni, il rischio era accettabile e si è potuto dare l’autorizzazione. In altri casi abbiamo consigliato in partenza di non presentare richiesta” spiega Pedrazzini. Mendrisio e Chiasso? “Non abbiamo ricevuto richieste e non credo che perverranno”. Invece per Riva San Vitale è diverso, vero? “È arrivata richiesta per un falò su una zattera dentro il lago Ceresio con l’allerta dei pompieri. Il Comune ha concesso l’autorizzazione.” Parliamo dei privati. “Anche per loro falò e fuochi d’artificio sono vietati quest’anno. Le multe – in caso di contravvenzione – sono di 10 mila franchi”. In sostanza “si raccomanda di evitare qualsiasi comportamento che possa provocare incendi, di non utilizzare fuochi pirotecnici o petardi e di non accendere falò commemorativi”. Sono vietati tutti i fuochi pirotecnici, i petardi e i falò, sia da parte di privati cittadini sia nell’ambito di manifestazioni organizzate dalle autorità locali. Eventuali autorizzazioni eccezionali, con il consenso della Sezione forestale vengono rilasciate solo dai Municipi sotto la loro piena responsabilità e unicamente per manifestazioni per le quali il rischio di innesco d’incendio è ritenuto contenuto, come ad esempio gli spettacoli pirotecnici sui laghi. Considerata la persistente siccità e l’estrema vulnerabilità del bosco, la Sezione forestale rivolge un fermo appello alla popolazione affinché rispetti col massimo rigore le disposizioni emanate dalle autorità. “Anche una minima disattenzione o un gesto apparentemente innocuo possono infatti provocare un incendio boschivo, con conseguenze per il patrimonio forestale, l’ambiente e la sicurezza delle persone”.

Al di là del problema-siccità e del divieto ai fuochi, festeggiare il 1° agosto significa anzitutto ritrovarsi nelle piazze. Ecco la mappa degli appuntamenti della regione.

La Città di Mendrisio festeggerà il 1° agosto in una nuova cornice: il parco di Villa Argentina. L’appuntamento prenderà inizio alle 17.30 con l’apertura della buvette da parte della Società Benefica Risotto Urano. A precedere l’allocuzione della consigliera federale Karin Keller-Sutter ci sarà l’intervento musicale della Civica Filarmonica di Mendrisio, alle 18. Al termine del discorso della consigliera federale sarà servito un rinfresco e la festa proseguirà grazie alla cena e a momenti di musica della Società Benefica Risotto Urano. Il Municipio di Mendrisio, oltre ad aver invitato la popolazione, si è rivolto anche a tutti gli Esecutivi del Mendrisiotto e Chiasso ha già annunciato: “presente in corpore!”. In caso di maltempo o di temperature particolarmente elevate, la manifestazione si svolgerà nell’Auditorium dell’Accademia di architettura dell’Università della Svizzera italiana, al piano terreno di Palazzo Canavée a Mendrisio (aggiornamenti su www.mendrisio.ch).

Come da tradizione, la popolazione di Chiasso è invitata a festeggiare in serata il natale della patria presso la sede del Gruppo Urani in via Sottopenz 33, all’ex Grotto Grütli, ultimo appuntamento delle Feste del Boff… al Penz, con la musica dell’Orchestra Molinari. La cittadina di confine farà inoltre da teatro, anche quest’anno, al Primo agosto senza frontiere e apertura verso il mondo, all’insegna dell’accoglienza e della solidarietà, coordinato da Mendrisiotto Regione Aperta e Stop all’ignoranza di massa. La giornata prenderà il via con il torneo di calcio antirazzista alle 9 al campetto di via Emilio Bossi. Ci si sposterà quindi in Piazza Indipendenza alle 11.30 dove, dopo il pranzo offerto, ci saranno momenti di svago e discussioni conviviali. I discorsi saranno tenuti da Ruun Cali e Daria Lepori. Alle 14 si potrà assistere allo spettacolo “Temporeggiamo” della colonia Badabum dell’associazione Giullari di Gulliver.

Il Comune di Morbio Inferiore invita la cittadinanza a partecipare alla celebrazione della festa nazionale domani alle 11 sul Piazzale del Municipio (con qualsiasi condizione meteorologica). La locale Civica Filarmonica eseguirà il Salmo svizzero che sarà interpretato nelle quattro lingue nazionali. Prenderà quindi la parola Riccardo Braglia, presidente e CEO del Gruppo Helsinn e cofondatore della Fondazione Nuovo Fiore in Africa. Al termine verrà offerto un aperitivo servito dal Grotto del Mulino.

Municipio di Castel San Pietro e Gruppo Ricreativo Corteglia organizzano la manifestazione del 1° agosto dalle 19 sul piazzale dell’oratorio della frazione di Corteglia. Un incontro all’insegna dell’amicizia con grigliata, buvette e musica. Sarà anche l’occasione per sottolineare un importante traguardo: il GRC spegne quest’anno 50 candeline! In caso di cattivo tempo la serata sarà annullata.

I festeggiamenti a Coldrerio avranno luogo dalle 19.30 al campo sportivo dove si potrà gustare una grigliata mista. La parte ufficiale inizierà alle 21 con l’intervento di Corinne Bianchi, responsabile regionale per la difesa degli interessi della Federazione Svizzera dei ciechi e consigliera comunale di Coldrerio. Dopo il Salmo svizzero, spazio all’intrattenimento con Dj Diego.

Il tre volte campione del mondo di ciclismo a cronometro – nel 2003, 2004 e 2005 – Michael Rogers terrà l’allocuzione ufficiale nell’ambito della manifestazione promossa dal Municipio di Novazzano. La cerimonia inizierà alle 19 con il saluto del sindaco Sergio Bernasconi. Dopo le riflessioni dell’ospite dedicate al natale della Patria, ai presenti verrà servito un aperitivo offerto dal Carnevale Benefico Novazzanese sulle note della Bandella di Bedano.

Riva San Vitale festeggerà il primo agosto sul Piazzale a Lago. Dopo la cena offerta alle 19, è in programma il concerto della locale Filarmonica Comunale seguito, alle 20.45, dall’allocuzione ufficiale tenuta da Angelo Consoli, professore e imprenditore in tecnologie innovative e sicurezza informatica. Alle 21.30 è prevista l’accensione del tradizionale falò commemorativo. In caso di brutto tempo la manifestazione sarà annullata.

La festa nazionale verrà celebrata domani nei tre quartieri di Val Mara dove, alle 19, il Comune offrirà l’aperitivo ai cittadini. Il ritrovo per i residenti a Maroggia sarà al Lido comunale: la serata organizzata dal Bar Lido prevede una grigliata con musica dal vivo. A Melano ci si incontrerà sul Piazzale Santa Lucia per prendere parte all’appuntamento promosso dal Raggruppamento Allievi Calcio Basso Ceresio con cena e musica. La manifestazione del Gruppo Carnevale di Rovio si terrà in Piazza Fontana con un menu a base di risotto e luganiga. La parte ufficiale è prevista a Melano dove alle 21 è atteso il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, in occasione dell’assegnazione delle distinzioni comunali al merito per l’anno 2026. Il programma continuerà con l’accensione dei falò commemorativi sul Ceresio.

Piazza Maggiore costituirà la cornice dei festeggiamenti del natale della patria a Stabio (l’area sarà chiusa al traffico veicolare dalle 16 alle 24 circa). Il Municipio promuove la serata con i locali Sci Club e Football Club che si occuperanno di buvette e grigliata dalle 19. Il suono delle campane alle 20 e l’inno nazionale daranno il via al momento ufficiale con l’allocuzione di Willy Lubrini, co-coordinatore dell’associazione Mendrisiotto Regione Aperta. Gli interventi musicali saranno curati dalla Filarmonica Unione San Pietro. In caso di condizioni meteo avverse ci si sposterà nella sala multiuso della scuola media.

Sarà lo scrittore, regista e divulgatore Gerry Mottis a tenere l’allocuzione ufficiale in occasione del primo agosto a Brusino Arsizio. L’appuntamento è per domani mattina alle 11. Seguirà un brunch offerto dal Municipio sotto i portici del nucleo.

I festeggiamenti organizzati dal Municipio di Arogno avranno luogo domani nella frazione di Devoggio. L’allocuzione della presidente del Consiglio comunale Clelia Gaggini aprirà la serata alle 19.15. Seguirà la cena offerta a tutti presenti con prosciutto di Praga, salsa alla senape e insalata di patate. Il maestro Mattia Agnelli dirigerà alle 20.30 il concerto della Società Filarmonica di Arogno. Un bus navetta partirà dal posteggio Canaa alle 18.00-19.00 e farà rientro da Devoggio alle 21.15-22.15.

Grandi festeggiamenti anche nel quartiere di Ligornetto. La locale Filarmonica propone pure quest’anno l’apprezzata grigliata mista con contorno presso l’Oratorio Parrocchiale. Chef Enzo e il suo staff aspettano la popolazione dalle 19 con le loro prelibatezze. L’evento avrà luogo con qualsiasi meteo.

Piazza Granda a Morcote ospiterà le celebrazioni della festa nazionale. Domani alle 19 è in agenda un aperitivo in musica con Elisabetta Lucernari; si potranno inoltre gustare prodotti locali e specialità alla griglia. Alle 21.30 il Salmo svizzero introdurrà la parte ufficiale della serata che continuerà con l’esibizione del gruppo Sunny Boys e di Dj Poma. La strada cantonale rimarrà chiusa al traffico dalle 18 alle 2 del mattino.

In occasione della festa nazionale, la Società Carnevale I Maruchitt organizza la tradizionale grigliata a Bruzella sabato 1° agosto dalle 19 con ritrovo sul Piazzale Belau.