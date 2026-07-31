Eric Huanca Quispe conquista il titolo svizzero

Una giornata destinata a rimanere nella storia dell’atletica ticinese e svizzera quella vissuta ai Campionati Svizzeri Assoluti nello scenario iconico del Letzigrund di Zurigo, dove il diciassettenne Eric Huanca Quispe, della Vigor Ligornetto, ha conquistato il titolo di campione svizzero assoluto dei 1500 metri.

Un risultato di particolare rilievo, considerando che un titolo nazionale assoluto viene normalmente conquistato da atleti nel pieno della maturità agonistica: riuscire a imporsi a soli 17 anni rappresenta un traguardo poco comune e testimonia il livello raggiunto dal giovane mezzofondista ticinese. Alla vigilia Huanca Quispe si presentava con il secondo accredito, una posizione che gli permetteva di puntare concretamente al podio, ma la conquista del titolo andava ben oltre le aspettative iniziali. In una finale nazionale di alto livello, contro avversari più esperti e abituati a questo tipo di competizioni, il giovane vigorino ha saputo gestire la gara con una maturità sorprendente per la sua età. La corsa è iniziata con un ritmo controllato, come spesso accade nelle finali importanti dei 1500 metri, con il gruppo compatto e nessuno intenzionato a prendere subito l’iniziativa. Huanca Quispe ha scelto di rimanere nelle posizioni di testa, evitando situazioni rischiose e mantenendo sempre sotto controllo gli avversari più pericolosi. Ha seguito con attenzione ogni movimento del gruppo, conservando energie preziose in vista del momento decisivo. La gara si è accesa negli ultimi 500 metri, quando il ritmo è aumentato progressivamente e la selezione ha iniziato a delinearsi. L’atleta momò è rimasto lucido, ha risposto ai cambi di ritmo e ha continuato a correre nelle prime posizioni, dimostrando una notevole capacità di gestione dello sforzo. Sul rettilineo finale ha trovato l’allungo decisivo, riuscendo a difendere la prima posizione e a respingere il tentativo di rimonta degli avversari. Il traguardo è arrivato dopo 3’55”63, con un vantaggio di 70 centesimi sul secondo classificato, fermatosi a 3’56”33. L’emozione al traguardo è stata indescrivibile, un momento di grande intensità vissuto non solo dall’atleta, ma anche dalla sua allenatrice e dalle compagne di allenamento, che hanno condiviso con lui la gioia di un risultato storico. Una vittoria costruita con intelligenza tattica e grande capacità di interpretare il momento decisivo della gara. Ancora più significativa se si considera che arriva da un atleta appena diciassettenne, capace di inserirsi ai vertici assoluti della specialità in un contesto dove esperienza e maturità agonistica hanno spesso un peso determinante. Negli ultimi quattro anni il portacolori della Vigor ha compiuto una crescita costante ed impressionante, migliorando progressivamente i propri risultati sia dal punto di vista fisico sia nella gestione della competizione. Un percorso accompagnato dal lavoro quotidiano della sua allenatrice Marta Salvadé, che nel 2021 aveva preso sotto la propria guida un giovanissimo Eric, allora capace di correre i 1000 metri in 3’09”, accompagnandolo fino all’attuale personale di 2’21”. Un’evoluzione costruita passo dopo passo, attraverso talento, impegno e continuità. La conquista del titolo svizzero assoluto rappresenta oggi una tappa fondamentale nel percorso di Huanca Quispe e gli permetterà di affrontare con fiducia il prossimo appuntamento ai Campionati Mondiali di Eugene U20 (dal 5 al 9 agosto), dove avrà l’occasione di confrontarsi con i migliori specialisti internazionali e continuare la propria crescita ai massimi livelli.