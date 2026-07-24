Mendrisio subito convincente

Ripresi gli allenamenti da ormai due settimane, il Mendrisio targato Amedeo Stefani e Simone Snider sta pian piano avvicinandosi alla fase clou della preparazione estiva, quella dove si affinano dettagli e meccanismi con uno sguardo attento a metà agosto.

Sabato scorso sul sintetico di Pian Scairolo si è tenuto il primo test ufficiale dell’estate dei momò. Confrontati con un avversario di categoria superiore (il Paradiso milita nel campionato di Prima Lega Promotion), i bianconerorossi non hanno sfigurato alla prima uscita nella quale si sono esibiti anche diversi dei volti nuovi arrivati al Comunale nella sessione di mercato estiva.

L’avvio di gara, a onor del vero, ha sorriso ai luganesi, rapidi a portarsi in una situazione di triplo vantaggio già nella prima frazione con le reti di Benacquista, Alijumur e l’ex Chiasso, Lugano e Bellinzona De Jesus. Ma se le amichevoli di luglio servono per mettere benzina nelle gambe e oliare i dettagli in vista della stagione, il Mendrisio non si è tirato indietro tenendo aperta anche la contesa.

Del nuovo arrivato Zoran Josipovic e di Stefano Gibellini le incornate sugli sviluppi di due calci d’angolo che hanno permesso ai momò di ridurre lo scarto per il 3 a 2 che si è poi mantenuto fino al triplice fischio.

Più felice, molto più felice, l’uscita infrasettimanale di mercoledì sera. Sul campo di Rancate, il Mendrisio ha ospitato il Lugano U21 di Prima Promotion per il secondo test del pre-campionato. Davanti a una buona cornice di pubblico, Martinelli e compagni hanno mostrato significativi progressi imponendosi per 2 a 1. A decidere l’amichevole, comunque utile per morale e autoconsapevolezza, ci hanno pensato le reti di Axel De Biasi e Salvatore Guarino.

L’intensa settimana degli uomini di Stefani prosegue senza sosta. Domani, sabato 25 luglio, al Comunale (10.30 il fischio d’inizio) farà tappa il Malcantone per la terza amichevole del pre-stagione del Mendrisio, che nell’appena conclusa stagione ha chiuso al primo posto il campionato di Seconda Interregionale venendo beffato dal Locarno solo in virtù della regola fairplay. Sarà subito l’occasione di affrontare il proprio passato per Alessio Roncari e Thomas Candeloro (ai box per infortunio), che in estate hanno scelto Mendrisio salutando i rossoneri. E sarà anche l’occasione per rivedere al Comunale il portiere Abdel Zidane Moussa, che dopo una sola stagione nel Mendrisiotto difende ora i pali del Malcantone.

Chiusa la settimana “inglese”, De Biasi e compagni si tuffano in una nuova settimana dal doppio impegno. Martedì 28 luglio, sul campo di Rancate (ore 19.30), i bianconerorossi sfideranno il Morbio di Seconda Lega, mentre qualche giorno dopo (il 31 luglio) al Comunale si torna a respirare aria di derby storico – seppur amichevole – con la sfida al Chiasso di Nicola Padula, fresco di promozione in Seconda Interregionale dopo la vittoria del campionato regionale. Il “tour” di amichevoli si concluderà martedì 4 agosto all’Adorna con il test contro il Rapid Lugano. Poi sarà, di nuovo, tempo di tornare a fare sul serio.