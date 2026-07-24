Sul San Giorgio la più antica vespa conosciuta

Venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto il Museo cantonale di storia naturale (Dipartimento del territorio), la Fondazione del Monte San Giorgio e il Museo dei fossili del Monte San Giorgio propongono due giornate di porte aperte agli scavi paleontologici in corso nei pressi del villaggio di Meride.

L’iniziativa offre al pubblico l’opportunità di avvicinarsi al lavoro di ricerca paleontologica condotto sul Monte San Giorgio, sito del Patrimonio mondiale UNESCO, e di scoprire come i fossili custoditi nelle rocce raccontino un mondo scomparso di circa 240 milioni di anni fa.

Le ricerche portate avanti dal Museo cantonale di storia naturale lungo il torrente Gaggiolo, nelle vicinanze di Meride, hanno portato negli ultimi anni a importanti scoperte scientifiche. Tra il 2020 e il 2023, infatti, sono stati rinvenuti oltre 300 insetti fossili, tra cui la Magnicapitixyela dilettae, considerata la più antica vespa finora conosciuta. Inoltre, tre anni fa è stato scoperto il primo esemplare al mondo di Lariosaurus valceresii con la pelle conservata.

Nel corso delle due giornate sarà possibile osservare da vicino come operano i paleontologi del Museo cantonale di storia naturale e scoprire come si svolge una campagna di scavo scientifico. Normalmente l’area di scavo non è accessibile al pubblico: le porte aperte rappresentano quindi un’occasione speciale per osservare e comprendere come i fossili vengono individuati e recuperati.

Venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto sono previste escursioni guidate gratuite con partenza alle ore 9, 10.30, 14 e 15.30. I gruppi saranno accompagnati da guide formate sul sito UNESCO e potranno contare sulla presenza dei paleontologi del Museo cantonale di storia naturale.

I partecipanti si incontreranno a Meride (in un parcheggio appositamente allestito) quindi raggiungeranno con la guida il luogo di scavo. Dopo un’introduzione al contesto geologico e paleontologico, sarà possibile visitare lo scavo.

L’iscrizione è obbligatoria entro le 12 di mercoledì prossimo 29 luglio telefonando al numero 091 640 00 80 oppure scrivendo all’indirizzo mail info@montesangiorgio.org.

In caso di brutto tempo le porte aperte saranno posticipate a domenica 2 agosto.