Dieci anni di parco archeologico a Tremona

A dieci anni dalla sua apertura, il Parco archeologico di Tremona rinnova la propria offerta con importanti novità per rendere la visita ancora più coinvolgente e accessibile.

Dal 2016 il Parco permette ai visitatori di esplorare il villaggio medievale attraverso la realtà aumentata, offrendo un’esperienza immersiva unica in Ticino.

Per celebrare questo traguardo, il Dicastero Cultura, eventi e sport della Città di Mendrisio, in collaborazione con l’Organizzazione turistica regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio e ArtGlass, ha introdotto i nuovi occhiali di realtà aumentata EPSON BT-40, che garantiscono prestazioni superiori e una fruizione più intuitiva.

La principale novità è rappresentata dal nuovo percorso kids, dedicato ai bambini e ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni. I contenuti, curati dall’archeologa e mediatrice culturale Ilaria Verga, utilizzano un linguaggio semplice e coinvolgente e sono accompagnati dalla voce narrante di Zanes, che guida i giovani visitatori alla scoperta della vita quotidiana del villaggio medievale. Il percorso è disponibile in quattro lingue, per favorire un’esperienza inclusiva e accessibile anche al pubblico internazionale. La realizzazione di questa nuova esperienza è stata possibile grazie al sostegno dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB).

Sul parco

Situato sul Monte San Giorgio, il Villaggio medievale di Tremona è il primo Parco archeologico del Canton Ticino e continua a distinguersi per la capacità di coniugare ricerca archeologica, valorizzazione del patrimonio e innovazione tecnologica, offrendo un autentico viaggio nel tempo a visitatori di tutte le età. Il Parco archeologico di Tremona propone una ricostruzione dettagliata della storia e della vita quotidiana del villaggio rurale medievale attraverso un percorso scandito da pannelli illustrativi in lingua italiana e in inglese. In loco si può apprendere l’importanza strategica di questo insediamento collinare e scoprire i vari aspetti della vita quotidiana del villaggio, grazie al supporto informativo di immagini e descrizioni avvincenti.

Il progetto del parco di Tremona è sostenuto finanziariamente dal Comune di Mendrisio che, in collaborazione con Ufficio Beni Culturali, ARAM, Patriziato di Tremona e OTRMBC, ha elaborato l’offerta che oggi si può trovare in loco. La realtà di questo parco, unico del Ticino, è da ricondurre all’importante lavoro svolto da ARAM e dai molti volontari che per decenni hanno scavato sul posto, raccogliendo molti reperti che sono stati utili per scoprire pian piano la realtà di questo luogo.

Infopoint

L’Infopoint, che si trova nella ex-casa comunale nel nucleo di Tremona, resterà aperto fino al 30 novembre con i seguenti orari d’apertura: fino al 24 ottobre dal giovedì alla domenica e in tutti i giorni festivi, dalle 10 alle 18 (possibilità di noleggiare gli occhiali dalle 10.30 alle 16.30). Dal 25 ottobre al 30 novembre dal giovedì alla domenica e in tutti i giorni festivi, dalle 9 alle 17 (possibilità di noleggiare gli occhiali dalle 9.30 alle 15.30).

Le visite per i gruppi sono possibili in settimana, dal lunedì al mercoledì. Per le richieste è necessario contattare l’Infopoint inoltrando una mail a info@mendrisiottoturismo.ch oppure chiamando il numero 091 641 30 50 o il numero 058 688 32 02.

Per l’organizzazione di visite guidate presso il Parco archeologico è possibile contattare il Museo dei fossili di Meride, inoltrando una e-mail a info@montesangiorgio.org oppure chiamando il numero 091 640 00 80. Le visite sono possibili tutto l’anno, nelle tre lingue nazionali e in inglese.