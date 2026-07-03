I viaggi per l’aldilà: l’attività dell’impresa Travaini nell'”Archivio Storico Ticinese”

È stato dato alle stampe in questi giorni il numero di giugno di Archivio Storico Ticinese (179). La Rivista di cultura contiene quattro ricerche: quella di Anna Prendivoj su “Clemente e Giacomo Somazzi. Il viaggio di due artisti della Collina d’Oro fino alle coste orientali dell’Adriatico”; Manuela Maffongelli e Marco Marcacci presentano “Gli inizi del calcio a Lugano (1900-1922)”; Sheila Mancuso illustra il suo studio su “Il soccorso all’infanzia della Croce Rossa Svizzera e il treno delle bambine e dei bambini della Val d’Ossola. Testimonianze”.

Di Renato Simoni appare “Viaggi nell’aldiquà e verso l’aldilà. L’impresa di trasporti e pompe funebri Travaini di Mendrisio dal cavallo alla Ford Taunus”. Quest’ultimo articolo è il frutto dell’indagine sulla documentazione consegnata un anno fa dalla famiglia all’Archivio Storico della città di Mendrisio, illustrata dall’autore su l’Informatore del 7 giugno 2024.

Altri interventi nello stesso volume sono di Vittorio Silacci “Prime ricerche sulla fotografia post mortem nella Svizzera italiana (1839-1950)” e Marc Colin “Festival di musica jazz: Lugano prima di Montreux”. Nella rubrica strumenti si conclude con recensioni e segnalazioni librarie, tra cui Il Ticino nella Storia di Rosario Talarico e Gianni Tavarini. La rivista è a disposizione nelle biblioteche cantonali.