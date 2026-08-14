Artisti alle cave di marmo

Càvea Festival 2026: tre giorni di musica, incontri e scoperta ad Arzo. Dal 28 al 30 agosto l’anfiteatro naturale delle cave di marmo torna ad accogliere artisti, nuove voci e attività per tutte le età.

Tre giornate, tre atmosfere e un luogo unico con le quali il Càvea Festival torna alle cave di Arzo, con un’edizione capace di attraversare generazioni e linguaggi diversi. L’anfiteatro naturale scavato nel marmo diventerà uno spazio d’incontro tra musica, territorio e comunità, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire con occhi nuovi un gioiello del nostro territorio, nel suggestivo comprensorio del Monte San Giorgio, patrimonio mondiale dell’Unesco.

Il venerdì sera vuole essere uno spazio aperto alla collaborazione con altri attori culturali del territorio, ai quali affidare ogni anno una proposta capace di reinterpretare le cave. Dopo CAVAVIVA nella scorsa edizione, nel 2026 sarà Radio Gwen a curare REWIND 80s: una serata gratuita e in diretta radiofonica, pensata come un viaggio nella musica e nell’immaginario degli anni Ottanta e legata al programma radiofonico “Simple 80s” di Herbert Pacton. Durante la serata, DJ Ciao Amore proporrà una selezione di successi italiani su vinile, mentre DJ Schneeby chiuderà con un Videoclip DJ Set che unirà musica e immagini originali dell’epoca.

Sabato 29 agosto il festival entrerà nel vivo con una serata costruita in crescendo. Open Mic Ticino aprirà il Palco Laterale a cantautrici, cantautori e musicisti emergenti selezionati attraverso una call dedicata alla musica originale e suonata dal vivo.

Seguirà Matilde, protagonista pop della scena ticinese dalla voce delicata che offrirà melodie accattivanti. Il momento più atteso sarà il concerto dei Patagarri: swing, gipsy jazz e sonorità balcaniche per uno spettacolo irriverente ed esplosivo. La notte proseguirà con il set latin e reggaeton di DJ Mamipapi.

Domenica 30 agosto le cave si apriranno alle famiglie e a chi desidera vivere il luogo con maggiore lentezza. Il Brunch in cava, curato dal Bistrot Ca.Stella in un’area coperta, sarà accompagnato dai set dal vivo di Romeo Taddei e dalla selezione musicale di DJ Gianni B. La giornata sarà completata da atelier e attività realizzati insieme a realtà sociali e creative del territorio, tra cui Future Farmers e la Fondazione Sant’Angelo di Loverciano, oltre alle visite guidate dedicate alla storia, alla geologia e al patrimonio delle cave curate dal Museo dei Fossili del Monte San Giorgio. L’accesso all’area del festival e alle attività sarà gratuito, mentre il brunch sarà disponibile su prenotazione. Promosso dall’Associazione Càvea, il festival nasce nel 2018 da un lavoro che unisce valorizzazione del territorio, volontariato e una rete di collaborazioni locali. Nel corso degli anni, il progetto è passato dall’essere una semplice rassegna musicale a un’esperienza accessibile a tutti nella quale musica, comunità e paesaggio possono incontrarsi.

Per ulteriori informazioni, biglietti e prenotazioni è possibile visitare il sito www.caveafestival.ch.