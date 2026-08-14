Il Cantone sulla Scuola di moda: “Errori nella progettazione strutturale”

Gli errori ci sono nella progettazione strutturale del nuovo Centro professionale tecnico del settore tessile in centro a Chiasso (cfr. l’Informatore del 7 agosto scorso). E la conferma viene direttamente da Bellinzona. La costruzione della nuova Scuola di moda è opera del Cantone ma la progettazione è stata affidata ad un gruppo mandatario esterno. Il cantiere da 70 milioni di investimento da parte del Cantone con una quota parte del Comune di Chiasso per l’autosilo (4 milioni), era stato avviato nel 2024 ed è ora in fase di stop da alcuni mesi. Cosa sta succedendo? Lo chiediamo a Giovanni Realini, a capo della Sezione Logistica del DFE (Dipartimento Finanze ed Economia).

Da cosa nasce lo stop al cantiere per la costruzione della Scuola della moda?

Nell’ambito dell’avanzamento dei lavori e a seguito delle verifiche tecniche effettuate negli scorsi mesi, sono emersi degli aspetti progettuali (si precisa che la progettazione è affidata a un gruppo mandatario esterno composto da uno studio di architettura, da uno studio di ingegneria civile e da altri specialisti), che hanno richiesto approfondimenti e la definizione delle relative soluzioni tecniche.

Non ci sono stati problemi con le fondamenta. Ora le FFS esigono garanzie di staticità e sicurezza rispetto al costruendo edificio e si ferma la costruzione. Ci sono dunque errori o valutazioni errate nei calcoli del progetto rispetto alla vicinanza dei binari?

Le verifiche sono state promosse dalla committenza con un mandato a uno studio di ingegneria terzo (rispetto al gruppo mandatario esterno che ha progettato l’opera) quale consulente del committente (seconda opinione); non sono quindi state effettuate su richiesta di FFS.

I risultati di queste verifiche hanno indotto a ritenere la possibilità di errori nella progettazione strutturale dell’edificio.

Ci sono altri problemi?

Nel corso dell’ultimo mese e mezzo, su richiesta della committenza, il team di progettazione esterno ha analizzato tutto il progetto fin qui svolto, confermando errori di progettazione strutturale.

Cosa si può prevedere per quanto concerne i tempi del cantiere? È verosimile che possa essere riavviato in settembre?

Nelle prossime settimane saranno approfondite le conseguenze funzionali, finanziarie e sulla tempistica, ciò che ci permetterà anche di rispondere a un’interrogazione parlamentare inoltrata recentemente.

Come mai il Comune di Chiasso non è stato informato di questa situazione?

L’evoluzione della situazione del progetto è stata oggetto di informazione e confronto nell’ambito dell’organizzazione di progetto (Comitato di guida) in cui il Comune di Chiasso è rappresentato da un membro, che è stato regolarmente informato sullo stato di avanzamento del cantiere, sulle verifiche in corso e sulle possibili cause della sospensione.