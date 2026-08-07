La röda la gira… dal 1996. Domenica 30 agosto, il Mulino di Bruzella celebrerà il suo 30° anniversario con una giornata di festa aperta a tutti, nel suggestivo fondovalle della Breggia. Attivo dal 1996, il Mulino è oggi un simbolo vivo della Valle di Muggio: un luogo dove tradizione, sostenibilità e produzione locale si incontrano, trasformando il mais in farina e il lavoro condiviso in cultura e socialità. Per l’occasione il Museo etnografico della Valle di Muggio (di cui il mulino fa parte) organizza:
– “La röda dal güst”, un itinerario a tappe su iscrizione tra Bruzella e il Mulino. “La röda dal güst” (ore 10-13 circa) è una passeggiata alla scoperta, con lentezza e curiosità, delle anime della Valle di Muggio attraverso i suoi sapori, i suoi paesaggi e le sue tradizioni. Lungo il percorso, i partecipanti incontrano quattro postazioni (Fuoco, Terra, Pietra e Acqua) con degustazioni di prodotti del territorio, musica e attività interattive: dal forno e dalla graa alle creazioni su argilla, dalle vecchie macine ai suoni del fiume, fino all’arrivo al Mulino, dove il cammino si conclude ricongiungendosi alla festa popolare.
– Un ricco programma di festa senza iscrizione presso il Mulino, con apertura del bar dalle 11, cucina con polenta e griglia dalle 12.30, musica dal vivo con la Elastik Bandèla, animazioni per bambini, raccontastorie, caricature dal vivo e altre attività per tutte le età. I posti per l’itinerario sono limitati e l’iscrizione è richiesta entro il 24 agosto. Tutti i dettagli sul programma, le modalità di partecipazione e il formulario di iscrizione sono disponibili online: https://www.mevm.ch/mulino30. Iscrizioni possibili anche al numero 091 690 20 38.
30 anni per il Mulino di Bruzella
La röda la gira… dal 1996. Domenica 30 agosto, il Mulino di Bruzella celebrerà il suo 30° anniversario con una giornata di festa aperta a tutti, nel suggestivo fondovalle della Breggia. Attivo dal 1996, il Mulino è oggi un simbolo vivo della Valle di Muggio: un luogo dove tradizione, sostenibilità e produzione locale si incontrano, trasformando il mais in farina e il lavoro condiviso in cultura e socialità. Per l’occasione il Museo etnografico della Valle di Muggio (di cui il mulino fa parte) organizza: