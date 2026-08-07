30 anni per il Mulino di Bruzella

La röda la gira… dal 1996. Domenica 30 agosto, il Mulino di Bruzella celebrerà il suo 30° anniversario con una giornata di festa aperta a tutti, nel suggestivo fondovalle della Breggia. Attivo dal 1996, il Mulino è oggi un simbolo vivo della Valle di Muggio: un luogo dove tradizione, sostenibilità e produzione locale si incontrano, trasformando il mais in farina e il lavoro condiviso in cultura e socialità. Per l’occasione il Museo etnografico della Valle di Muggio (di cui il mulino fa parte) organizza:

– “La röda dal güst”, un itinerario a tappe su iscrizione tra Bruzella e il Mulino. “La röda dal güst” (ore 10-13 circa) è una passeggiata alla scoperta, con lentezza e curiosità, delle anime della Valle di Muggio attraverso i suoi sapori, i suoi paesaggi e le sue tradizioni. Lungo il percorso, i partecipanti incontrano quattro postazioni (Fuoco, Terra, Pietra e Acqua) con degustazioni di prodotti del territorio, musica e attività interattive: dal forno e dalla graa alle creazioni su argilla, dalle vecchie macine ai suoni del fiume, fino all’arrivo al Mulino, dove il cammino si conclude ricongiungendosi alla festa popolare.

– Un ricco programma di festa senza iscrizione presso il Mulino, con apertura del bar dalle 11, cucina con polenta e griglia dalle 12.30, musica dal vivo con la Elastik Bandèla, animazioni per bambini, raccontastorie, caricature dal vivo e altre attività per tutte le età. I posti per l’itinerario sono limitati e l’iscrizione è richiesta entro il 24 agosto. Tutti i dettagli sul programma, le modalità di partecipazione e il formulario di iscrizione sono disponibili online: https://www.mevm.ch/mulino30. Iscrizioni possibili anche al numero 091 690 20 38.