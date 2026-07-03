Estate caldissima sul mercato in Seconda e Terza Lega

Si dice che l’esito finale di una stagione dipenda anche (e forse soprattutto) da come viene impostato il mercato estivo. C’è dell’altro, vero, ma le operazioni in entrata di tutte le compagini regionali ridisegnano o ridimensionano intere annate.

Non sono state con le mani in mano le compagini del nostro distretto che militano sia in Seconda che in Terza Lega.

Novità in casa Castello

Diverse le novità in entrata e in uscita per il Castello, che svelerà le novità ufficiali tra qualche giorno, anche se qualcosa è già trapelato. Per esempio, sono sicuri gli arrivi di Giona Pettenuzzo dal Mendrisio, Filippo Papale dal Morbio e, dallo stesso club, l’arrivo del laterale Albert Krasniqi. Così come l’approdo di Alessandro Cancellara dal Rancate.

Hanno, invece, lasciato il club (direzione Mendrisio) i fratelli Maestri, Emin Karabasic, il portiere Zecca. In direzione Rapid Lugano, invece, il centrale Luca Bellich. Vestirà la maglia del Coldrerio, dalla sua, il centrale Michele Bernasconi, una delle tante novità dei biancorossi di Regazzoni che vedremo più avanti.

Movimenti a Morbio, Novazzano

e Balerna

Lo sguardo rimane in Seconda Lega dove si registrano movimenti anche in casa Morbio, Novazzano e Balerna. Gli “orange” hanno dato il benvenuto all’attaccante (dal Melide) Levan Dadiani e al difensore dal Lenzburg Yann O’Neal Aidhje (ex di YF Juventus). Non ha perso tempo nemmeno il Novazzano di Lippmann, che dalla prossima stagione potrà contare sull’esperienza e sulla qualità di Mario Nigro e Pedro Barros (dall’Italia). Dal Basso Ceresio è arrivato il difensore Sulmoni, mentre dal Chiasso Locorotondo. Ritorno in maglia gialloblù per l’attaccante Loris Vago. Fermo, quantomeno con gli annunci, all’arrivo di Simone Cotardo (portiere) il mercato in entrata del Balerna.

Il Coldrerio di Regazzoni

Protagonista assoluto nella sessione estiva il Coldrerio del nuovo tecnico Alberto Regazzoni. Sono ben dodici le novità in entrata per i momò, terzi classificati la passata stagione. Oltre al già citato Bernasconi, vestiranno la maglia del Coldrerio anche Sicolo, Mascazzini, i fratelli Livi, Calatti, Arena, Cappellari, Esposito, Atay e Romano. Innesti importanti che proiettano il Coldrerio di diritto tra i favoriti.

Manovre in corso a Ligornetto

e Riva

Manovre in corso anche in casa Ligornetto, che si presenterà ai nastri di partenza senza il suo (ormai ex) bomber De Luca (che giocherà per il Rancate). A fronte di cinque partenze, i gialloneri hanno finora ufficializzato solo l’arrivo di Francesco Mastai dal Morbio. Tante le novità anche per il Riva che in settimana ha comunicato il ritorno dei fratelli Cantaluppi (dallo Stabio 2), gli arrivi di Silletta, Lopes e Meroni (dall’Insubrica), di Valese (dal Coldrerio), di Lembo (dall’Italia) e di Baumgartner (ex Team Ticino).

Ritocchi per lo Stabio

Quattro ritocchi anche per lo Stabio di mister Brancaleone, che potrà contare sull’ex Folgore Caratese Matias Pastori, su Loes Essoh, sul ritorno di Ruga (dal Ceresio) e l’ex Lomazzo Luca Signorini. Sul fronte uscite, non vestirà la maglia dello Stabio Francesco Nicastri, tornato al Mendrisio.