Piscine e lidi presi d’assalto per la calura e i prezzi all’estero

Il clima che ci presenta il conto della canicola già a giugno e i conflitti politici che rendono i viaggi all’estero quasi inaccessibili alle famiglie, portano residenti, turisti e abitanti d’oltre confine, a prendere d’assalto le strutture balneari del Mendrisiotto. Cifre forse mai viste quelle dello scorso fine-settimana. “È impossibile trovare un parcheggio! È un’ora che giriamo, dapprima abbiamo provato a Bissone e ora siamo qui a San Martino. Ci può aiutare?”. Sono tre giovanissime arrivate sabato dal Comasco con l’idea di tuffarsi nelle “acque comunali” del Mendrisiotto. Quello appena trascorso è stato un weekend da cifre record per lidi e piscine del Mendrisiotto. Qualcuno all’opera nelle strutture lo ha anche definito un “fine-settimana infernale”! La canicola persistente – e stando alle previsioni dovrebbe durare almeno fino al 30 giugno – spinge la gente a cercare l’acqua.

PISCINA DI BISSONE:

“Sabato abbiamo avuto grande affluenza (600 entrate) e domenica più del pienone, tanto che abbiamo dovuto chiudere i cancelli (contate 650 entrate e poi una volta chiusi i cancelli, man a mano che qualcuno partiva dalla piscina, lasciavamo entrare altri frequentatori arrivando alla fine a contare 900 entrate totali in un giorno”, ci dicono a Bissone. Si può dire che la canicola ci mette del suo ma anche la situazione politica mondiale rende più difficile il viaggiare… “Direi che il fenomeno Trump influisce parecchio. Molti prezzi sono alle stelle e per le famiglie con figli viaggiare diventa proibitivo. Nella nostra piscina noi abbiamo sempre visto soprattutto fruitori d’oltre frontiera ma ora contiamo moltissimi residenti”.

PISCINA DI CHIASSO:

“La nostra piscina è stata presa più che d’assalto sabato e domenica scorsi, al punto che non era semplice gestire il tutto. Stiamo pensando di aumentare il numero dei collaboratori. In pratica dobbiamo rinforzare i turni” ci dice Loris Codoni. Ci dice la cifra? “Domenica abbiamo fatto 1’900 entrate! Del resto è da un po’ di anni che vediamo un crescendo. Avevamo già avuto domeniche con 1’800 frequentatori”. Funzionate con un numero chiuso? “Ne abbiamo due: accogliamo fino ad un massimo di 1’000 non residenti e in totale 2’500 persone”. Problema parcheggi in queste circostanze? “Sì, c’è sempre stato e ci sarà sempre. Va detto che alcuni non si rassegnano a cercare parcheggio un po’ più lontano dall’entrata della piscina”.

PISCINA DI MENDRISIO:

Alle piscine di San Martino a Mendrisio, domenica scorsa si sono contate 1’693 entrate e sabato hanno usufruito della struttura 1’117 persone. Le piscine della Città funzionano con un numero massimo di 1’200 entrate a partire dalle quali – ci spiegano alla Sezione sport e tempo libero del Comune – si accolgono di nuovo persone mano a mano che qualcuno lascia lo stabilimento: è per questo che domenica si è giunti alla cifra di 1’693 entrate. Un altro aspetto che va considerato è il fatto che i residenti possono sempre accedere alla piscina, anche quando si giunge al tetto delle 1’200 entrate.

LIDO DI RIVA SAN VITALE:

“Sabato abbiamo avuto un’ottima affluenza anche perché era il giorno della festa d’inaugurazione dell’estate al lido” sottolinea la segretaria comunale Claudia Bortolotti. “La domenica poi c’è stata un’ottima affluenza: era pieno, pur sempre nel rispetto delle normative fissate. Disponiamo di contatori che si presentano un po’ come dei piccoli semafori. Il lido è familiare, ci sono i giochi per i bambini e le varie proposte. I prezzi sono bassi ed è aperto alla regione, ai locali e ai turisti. Va detto che l’entrata sul bar è indipendente. In questi ultimi anni, come alle altre strutture lacustri, è capitato di venire confrontati con i cianobatteri nel Ceresio. Per questo abbiamo introdotto anche attività tipo yoga o altro affinché chi desidera fare l’abbonamento, possa approfittare in ogni modo appieno della struttura”.

LIDO DI MAROGGIA

E LIDO DI MELANO:

Anche la Valmara è regione attrattiva per i bagni. Presso la struttura comunale del Lido di Melano di via Santa Lucia, si è avuto – sabato e domenica scorsi – una ottima affluenza. Pienone anche al lido comunale di Maroggia. Entrambe le strutture propongono anche il bar che è ben frequentato sia dai frequentatori dei lidi che dagli avventori esterni.