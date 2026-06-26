Nuova struttura di Provvida Madre: “Alma Mater” è il progetto vincitore

La Fondazione Provvida Madre annuncia con soddisfazione l’esito del processo di selezione per la nuova edificazione per la sede di Balerna: il progetto vincitore, denominato “Alma Mater”, rappresenta una proposta architettonica e sociale di grande qualità, capace di coniugare identità, innovazione e apertura verso il territorio.

Il progetto dello studio capofila Krausbeck Santagostino Margarido Sagl di Salorino, si distingue per una visione che pone al centro la persona e la comunità, in linea con la missione storica della Provvida Madre. “Alma Mater” interpreta infatti lo spazio non solo come luogo funzionale, ma come ambiente accogliente, inclusivo e relazionale, progettato per favorire benessere, cura e incontro.

Dal punto di vista architettonico, la proposta si caratterizza per un’organizzazione degli spazi attenta alla qualità della vita degli utenti; una chiara integrazione con il contesto urbano e paesaggistico; un linguaggio contemporaneo che dialoga con i valori dell’istituzione e una particolare sensibilità verso sostenibilità e durabilità.

Il progetto offre inoltre una struttura flessibile, capace di adattarsi nel tempo alle esigenze evolutive dei servizi, garantendo allo stesso tempo efficienza gestionale e qualità degli ambienti. “Alma Mater” è stato selezionato per la sua capacità di tradurre in architettura i valori fondanti della Provvida Madre, proponendo una visione che unisce tradizione e futuro.

L’intervento permetterà di rafforzare ulteriormente il ruolo dell’istituzione come punto di riferimento nel territorio, offrendo spazi moderni e adeguati alle sfide contemporanee.

Tutti i progetti partecipanti al concorso saranno esposti nella Sala della Nunziatura in via Carlo Silva a Balerna, fino al 10 luglio compreso, dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 17, esclusi i festivi.