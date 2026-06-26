A Ivan De Luca il pallone d’oro ticinese

(RV) Una cornice di 400 spettatori ha riempito venerdì scorso il Mercato Coperto di Mendrisio per celebrare l’eccellenza e la passione del calcio nostrano. La sesta edizione della “Notte degli Oscar” di Calcio Ticinese, condotta con il consueto ritmo da Enea Zuber, ha visto la partecipazione anche di una delegazione della Federazione Ticinese di Calcio (FTC). Tra grandi conferme, nuove promesse e verdetti meritati sul campo, l’edizione 2026 ha registrato numeri da record, regalando al pubblico una serata di pura passione calcistica.

Il treble di De Luca,

il Mendrisiotto sul tetto

del calcio ticinese

A prendersi la scena, in una serata che porta forte l’impronta del Mendrisiotto, è stato Ivan De Luca. L’attaccante del Ligornetto ha completato una serata da incorniciare conquistando tre riconoscimenti: il pallone d’oro, assegnato con votazione in tempo reale in sala, il titolo di miglior attaccante di Terza Lega e quello di capocannoniere della categoria. Un treble individuale che premia una stagione straordinaria e che consegna De Luca all’albo d’oro del calcio ticinese, raccogliendo il testimone lasciato l’anno scorso da Samuele Lago Mille, anch’egli legato al Mendrisiotto con la maglia del Castello prima del trasferimento al Mendrisio.

Sempre nel Gruppo 1 di Terza Lega, dove la presenza mendrisiense si è fatta sentire con forza, da segnalare Alessandro Cortese (SAV Vacallo) eletto miglior portiere della categoria e Andrea Crivelli, sempre del Vacallo, premiato come miglior allenatore.

Il Chiasso domina la 2.a Lega

Tra le big del Mendrisiotto, il Chiasso si conferma protagonista assoluto della Seconda Lega, aggiudicandosi il titolo di miglior squadra della categoria oltre a diversi riconoscimenti individuali. Riccardo Bini è stato premiato come miglior attaccante, mentre Nicola Padula e Donato Disabato hanno conquistato rispettivamente il secondo posto tra gli allenatori e tra i centrocampisti, e Alessio Zefi quello tra i difensori. Un en plein di riconoscimenti che racconta la stagione di un club tornato a essere protagonista del calcio regionale, dopo un percorso che lo ha visto guadagnarsi sul campo anche la promozione in Seconda Interregionale. A completare il quadro della categoria, Gianluca Baglieri del Chiasso (miglior portiere), Bruno Gennari (miglior difensore), Armia Ahmari (miglior centrocampista) e Mauro Borsieri (miglior allenatore), questi ultimi tre tesserati del Vedeggio Calcio. Marco Giovio (Rapid Lugano) si è invece laureato capocannoniere della categoria.

Da segnalare ancora nel Gruppo 1 di Terza Lega la presenza di diversi rappresentanti del Mendrisiotto sul podio dei migliori difensori e attaccanti, segno della vitalità del movimento calcistico della regione .

Sul fronte dei premi speciali, serata di gloria anche il Balerna Femminile, premiato per la vittoria del campionato di Seconda Lega e la conseguente promozione. Grande soddisfazione anche per l’Arzo, applaudito e premiato per la promozione in Terza Lega.