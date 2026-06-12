Titolo per il Balerna: le ragazze vincono il campionato di Seconda Lega

Il rientro dalla trasferta nel Canton Lucerna è stato di quelli memorabili per il Balerna Femminile di mister Scali. Le ragazze momò, infatti, si sono regalate un finale di stagione da incorniciare. Dopo essersi alternate in vetta al campionato di Seconda Lega con il Willisau, capitan Di Prenda e compagne sono scese sul campo del Frauen Rottal-Malters non padrone del proprio destino. Ma il calcio è un gioco imprevedibile, e per questo emozionante. Con il 2-2 della concorrente diretta, il Balerna piazza la freccia ed effettua il contro sorpasso che vale la vittoria del campionato.

Mentre le momò lavoravano per scardinare la difesa del Rottal-Malters, dall’altro campo arrivava la notizia che cambiava tutto: il Willisau non andava oltre il 2-2. Un pareggio che spalancava le porte del titolo al Balerna, a patto di portare a casa i tre punti. La freccia era pronta. Mancava solo il momento giusto per schiacciarla. Ci ha pensato Francesca Pozzi. Un gol pesante come un macigno, preciso, cercato e voluto con tutta la determinazione di chi sa cosa si sta giocando. Lo 0-1 finale non lasciava spazio a interpretazioni: il Balerna aveva vinto la partita, e con essa il campionato.

Dietro a questa notte di festa c’è una stagione costruita con pazienza e qualità. Quarantadue punti in diciotto giornate, tredici vittorie, soli dieci gol subiti in tutto il campionato: numeri che parlano da soli e che raccontano un gruppo difficile da battere, ancora più difficile da scalfire. Una difesa granitica, una mentalità da grande squadra, e un allenatore – Scali – capace di tenere alta la concentrazione anche nei momenti in cui la vetta sembrava scivolare via. Un traguardo – quello che riporta la squadra del Mendrisiotto nel terzo livello a distanza di due anni – voluto e cercato con le unghie e con i denti, reso ancora più memorabile dagli ultimi novanta minuti al cardiopalma.

100 anni di pura passione

Sabato 20 giugno continueranno i festeggiamenti per il centenario del Balerna con una giornata interamente dedicata al calcio. Alle 15 andrà in scena il Memorial Cora Canetta, mentre un’ora più tardi si celebreranno le venti stagioni del calcio femminile a Balerna con un quadrangolare al quale prenderanno parte anche Balerna, Balerna All Stars e Balerna U17. Alle 17 scenderà in campo chi, in questi anni, ha scritto pagine di storia dello SC Balerna con una partita che vedrà impegnati giocatori attuali ed ex giocatori. Alle 18.45 è prevista una parte uffificiale, mentre dalle 19.30 verrà offerto un piatto di pasta. A seguire musica e buvette in funzione.