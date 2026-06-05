Comitati genitori, calano le forze?

L’anno scolastico è prossimo al traguardo. Per insegnanti e studenti è il momento di tirare le somme, tuttavia la riflessione sui temi riguardanti l’educazione coinvolge l’intera società. Da differenti punti di vista. Quello che affrontiamo oggi si rifa al capitolo del volontariato e prende spunto dall’invito esplicito “mettetevi una mano sul cuore per loro” formulato da Michel Ineichen, presidente del Comitato Genitori della Scuola Media di Morbio Inferiore che accoglie studenti di Breggia, Castel San Pietro, Morbio Inferiore, Novazzano e Vacallo. Una considerazione che pone l’accento sull’importanza di investire tempo ed energie per il futuro dei ragazzi. L’organizzazione di attività – momenti informativi con relatori prestigiosi, corsi di recupero, feste, mercatini… – è possibile grazie all’impegno volontario di persone che, oltre al lavoro, alla famiglia e alle occupazioni quotidiane, dedicano il loro tempo agli altri. “Un tempo prezioso – ricorda il presidente – investito per il benessere dei nostri figli e dell’intera comunità scolastica”. Un discorso che vale per Morbio, in questo caso, ma che può essere replicato per tante realtà del territorio. La nota dolente, segnalata da Ineichen, riguarda la costatazione amara del progressivo calo d’interesse, da parte dei genitori, a mettersi a disposizione: il risultato è un costante assottigliamento del Comitato. Eppure, rileva, “la soddisfazione più grande arriva quando si vedono i risultati: gli sguardi felici dei giovani, il loro entusiasmo, il senso di appartenenza che nasce attraverso queste esperienze”. Momenti che ripagano dello sforzo prestato. L’invito è dunque a farsi avanti, qui e altrove, per offrire ai giovani occasioni formative e di crescita anche al di fuori dell’orario scolastico. Il presidente ribadisce la necessità di nuove energie, idee e persone disposte a dedicare tempo “a una causa che riguarda tutti noi” allo scopo di contribuire a costruire un ambiente scolastico ricco di opportunità, relazioni e valori. Perché il momento dei bilanci è preludio a una nuova progettualità.