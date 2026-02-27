Scale “protette” alla stazione di Mendrisio

È accaduto una decina di giorni fa: un’automobile è rimasta in bilico sulla rampa che conduce al sottopassaggio della stazione ferroviaria di Mendrisio. La corsa si è fermata fortunatamente sui primi gradini della scala, consentendo un provvidenziale recupero del mezzo. Una scena singolare che, tuttavia, non rappresenta un’eccezione. All’inizio dello scorso anno si era registrato un analogo incidente che aveva coinvolto una vettura con targhe italiane; già nel 2021 comunque la stessa sorte era toccata a un’auto elettrica.

Un contrattempo destinato a ripetersi? Pare proprio di no, grazie all’intervento attuato in questi giorni allo scalo ferroviario. La rampa che permette ai viaggiatori di accedere al sottopassaggio è stata infatti “protetta” con elementi di arredo urbano: cubi in cemento (nella foto) che impediscono di fatto ad automobilisti distratti di imboccare la via delle scale riservata ai soli pedoni!