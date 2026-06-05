Paolo Tomamichel a Cabbio

La Valle di Muggio, come ogni anno, accoglierà l’inizio dell’estate con un evento in musica! Domenica 7 giugno alle 17 nella Chiesa dell’Ascensione di Cabbio, si terrà un concerto di beneficenza dedicato al sostegno dei lavori di restauro dell’organo di Muggio e della cappella “Madonna di Lourdes” di Cabbio. L’entrata al concerto sarà a offerta libera.

Protagonisti dell’appuntamento saranno il cantautore ticinese Paolo Tomamichel – direttamente dalle Centovalli – accompagnato da Sandra Eberle e Consuelo Garbani, per la prima volta nel Mendrisiotto.

Il trio, già attivo con numerosi concerti nel Sopraceneri, proporrà un affascinante viaggio musicale attraverso repertori medievali e rinascimentali, arricchiti da brani originali in dialetto, offrendo al pubblico un’esperienza intima e suggestiva in perfetta armonia con il contesto. Al termine dell’evento, sarà offerto un apero-merenda a tutti i presenti nella sala comunale di Cabbio. Un gesto di accoglienza che segnerà simbolicamente anche l’avvio degli eventi estivi in Valle di Muggio, rafforzando lo spirito di comunità e di incontro. Questo appuntamento imperdibile unirà musica, tradizione e valorizzazione del territorio.