Kabamba: “Mendrisio è casa”

RV) Una vittoria sofferta, voluta, meritata e arrivata grazie al sigillo di Andreas Becchio a quindici minuti dal termine. Quanto è bastato al Mendrisio per avere la meglio sull’Eschen/Mauren il weekend scorso e festeggiare una giornata davvero speciale per il difensore Noel Kabamba. Il gol di Becchio, preciso e decisivo sottoporta, regala ai ticinesi la decima vittoria stagionale e porta a 36 il bottino di punti in campionato, confermandosi tra le formazioni più pimpanti della seconda parte di stagione.

La partita non è stata una passeggiata. L’Eschen/Mauren, avversario ostico e ben organizzato, ha reso la vita difficile al Mendrisio per tutti i novanta minuti. I bianconerorossi hanno però stretto i denti quando era necessario farlo e punto con precisione nel momento più importante della sfida. Alla fine, il colpo di testa da attaccante vero di Becchio ha fatto la differenza per mettere le mani sui tre punti e lanciare al meglio il finale di stagione. Domani, sabato 23 maggio, i momò affronteranno il Tuggen al Comunale.

Il pomeriggio di domenica scorsa, però, ha avuto come protagonista Noel Kabamba: il difensore centrale ha tagliato il traguardo delle trecento presenze in bianconerorosso. “Sono ovviamente molto contento di questo traguardo”, dice Kabamba intervistato a fine partita. “Spero di essere qui anche l’anno prossimo per battere il record”, aggiunge con il sorriso di chi ha avvicinato Andrea Cataldo, recordman di presenze con le sue 312 volte a difesa della porta del Magnifico Borgo.

Già nella storia del Mendrisio, Kabamba definisce il club “una seconda famiglia, non l’ho mai nascosto. Qui al Comunale mi sento a casa”. Una casa costruita mattone dopo mattone legando, di fatto, il suo nome negli albori del club. Difficile racchiudere in poche parole trecento capitoli in maglia Mendrisio. “Ho conosciuto tantissime persone legate al club, tantissimi compagni e giocatori fuori categoria con i quali ho avuto la fortuna di dividere il campo. Sono stati anni intensi e se ci penso è stato davvero tutto fantastico”. Si scrive Kabamba, ma si legge storia. “Sì, sono effettivamente onorato di essere parte della storia di questo club. Spero di rimanere nei ricordi di tutti quelli che mi vogliono bene”.

La stagione del Mendrisio, come detto, si avvicina alla fase conclusiva con l’appuntamento contro il Tuggen e il derby di chiusura contro il Taverne, sempre al Comunale.

Classifica

YF Juventus (69), Taverne (58), Tuggen (58), Wettswil-Bonstetten (56), Dietikon (41), Baden 1897 (40), Winterthur U21 (39), Freienbach (37), Kosova (36), Mendrisio (36), Collina d’Oro (35), St. Gallen U21 (31), Eschen/Mauren (29), Höngg (21), Widnau (21), Schaffhausen (14).

Prossimo impegno

Sabato 23 maggio, 16.00, Comunale, Mendrisio-Tuggen, Prima Lega Classic.