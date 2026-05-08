FC Mendrisio contro la capolista, pomeriggio amaro al Comunale

RV) Non bastava un’impresa, ne serviva una vera e propria. E il Mendrisio, pur con il cuore e l’orgoglio di chi non si arrende mai, non riesce a evitare che la YF Juventus festeggi al Comunale. I bianconerorossi cedono 0-3 alla capolista incontrastata del girone, che con questa vittoria mette definitivamente la parola fine al campionato e si laurea campione del Gruppo 3, pur dovendo ora guadagnarsi la promozione attraverso le finali.

Pomeriggio difficile, quello di sabato scorso, per i momò, anche se non privo di spunti positivi. Mister Bauert schiera la sua macchina da guerra con il piglio di chi sa di dover blindare la prima posizione. Il Mendrisio di Stefani risponde con il 4-3-3 con Moussa tra i pali, Lape e Brancher sulle fasce, Sportelli e il diciottenne Oliver Sarenac al centro della difesa. In mezzo al campo Rossini, De Biasi e Moor; davanti l’ormai collaudato tridente Lago-Becchio-Gibellini.

La gara si mette subito in salita per i padroni di casa: al 12’ è uno sfortunato autogol di Sportelli a sbloccare il risultato e a spianare la strada agli ospiti. Il Mendrisio accusa il colpo ma regge fino all’intervallo, rientrando negli spogliatoi sullo 0-1. Nella ripresa, tuttavia, la qualità degli zurighesi fa la differenza: al 60’ Ramizi raddoppia, e tre minuti più tardi Avdijaj cala il tris chiudendo virtualmente la partita.

Pochi minuti prima del fischio finale arriva anche il cartellino rosso per Okaingni, che lascia i suoi in dieci nel momento conclusivo di un pomeriggio già compromesso. Poco male sul piano della classifica: il Mendrisio, con 30 punti all’undicesimo posto, guarda al futuro con serenità. Gli spunti positivi, dicevamo.

Tra le note liete della sconfitta al Comunale, spicca sicuramente la conferma di Oliver Sarenac dal primo minuto – segno che il giovane cresciuto nel vivaio sta guadagnandosi la fiducia dello staff tecnico – e altri minuti concessi al classe 2007 Gabriel Mjeshtri. Debutto in maglia bianconerorossa per il classe 2008 Samuele Medici, altro prodotto del vivaio del Magnifico Borgo. Il futuro che si sta costruendo passa anche da questi volti.

Archiviata la sconfitta contro la capolista, i momò non avranno molto tempo per riflettere: domani, al Comunale con fischio d’inizio alle 17.00, sarà tempo di tornare in campo per affrontare il Dietikon, attuale quinta forza del campionato con 38 punti. All’andata finì 1-0 per gli zurighesi: Rossini e compagni vorranno invertire il trend e lanciare un finale di stagione – tutto casalingo – all’insegna del sorriso.

Classifica

YF Juventus (69), Wettswil-Bonstetten (52), Taverne (52), Tuggen (52), Dietikon (38), Baden 1897 (37), Freienbach (36), Winterthur U21 (35), Collina d’Oro (34), Kosova (34), Mendrisio (30), Eschen/Mauren (26), San Gallo U21 (25), Höngg (21), Widnau (21), Schaffhausen (14).

Settore giovanile

YL A, Generoso-Mendrisio: 0-4

YL B, Mendrisio-Locarno: 1-3

Prossimo impegno

Sabato 9 maggio, 17.00, Comunale, Mendrisio-Dietikon, Prima Lega classic

Sabato 9 maggio, 15.00, Chiasso-Mendrisio, Youth League A

Sabato 9 maggio, 15.00, Adorna, Mendrisio-INSEMA, Youth League B

Sabato 9 maggio, 13.30, Adorna, Mendrisio-Chiasso, Allievi C2

Domenica 10 maggio, INSEMA-Mendrisio, Youth League C.