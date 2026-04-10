Gibellini nella storia del Mendrisio

È entrato nella storia ed è salito in vetta. E il Mendrisio si gode il suo uomo dei record nel momento in cui i punti cominciano a pesare come macigni. Stefano Gibellini, attaccante classe 1996, da quattro stagioni nel Magnifico Borgo, è diventato il miglior marcatore della storia recente bianconerorossa, almeno da quando Transfermarkt raccoglie con continuità i dati ufficiali, vale a dire dalla stagione 2000. I suoi 39 sigilli hanno spazzato via il vecchio riferimento di Gabriele Mascazzini e gli hanno spalancato le porte dell’olimpo momò.

Il gol che vale il sorpasso è arrivato nel weekend scorso, dentro una vittoria che pesa e che racconta molto del momento della squadra di Stefani: 3-0 al Freienbach per trascorrere una Pasqua all’insegna della serenità. A mettere la cornice perfetta al record di Gibellini ci ha pensato anche uno scatenato Samuele Lago Mille, autore di una doppietta (quarta rete in sei partite): prima il pregevole colpo di testa per aprire i conti, poi il sigillo finale in uno contro uno. In mezzo, il lampo da rapace di Gibellini, uomo del momento per un sabato da incorniciare. A spianare la strada verso i tre punti anche un’espulsione al 18’ dell’estremo difensore avversario per aver toccato il pallone con la mano fuori dall’area di rigore.

Il successo del Comunale contro il Freienbach vale oro anche per la classifica: i momò navigano ora all’undicesimo posto con 26 punti e i tre punti del weekend scorso certificano l’ottimo rendimento del 2026. Il Mendrisio, insomma, sta bene e non intende fermarsi. Si tratta, infatti, del sesto risultato utile nelle ultime sette gare.

Adesso, sulle ali dell’entusiasmo, arriva subito un altro snodo importante: domani a Gentilino c’è in programma il derby ticinese contro il Collina d’Oro. Un’altra occasione per mettere fieno in cascina, un altro test per capire fin dove possa spingersi questo Mendrisio nella seconda parte di stagione. I numeri recenti, però, ricordano anche che gli ultimi tre derby sono finiti nelle mani dei luganesi. L’ultimo successo momò risale all’aprile di tre anni fa, in Seconda Lega Interregionale con il 6-0 a firma di una tripletta di Bini e i sigilli di Gibellini e Felici, più un autogol.

Il calendario dei momò, dopo il derby, proseguirà con due sfide davanti al proprio pubblico. Il prossimo weekend al Comunale sbarcherà il Widnau, mentre mercoledì 22 aprile i ticinesi sono attesi all’ultimo round di qualificazione alla prossima Coppa Svizzera contro il Courtételle.

Classifica

YF Juventus (54), Tuggen (46), Wettswil-Bonstetten (45), Taverne (42), Dietikon (36), Freienbach (33), Collina d’Oro (32), Baden (29), Kosova (28), Winterthur U21 (28), Mendrisio (26), Eschen/Mauren (23), San Gallo U21 (22), Widnau (17), Höngg (16), SV Schaffhausen (7).

Prossimo impegno

Sabato 11 aprile, 17.00, Gentilino, Collina d’Oro-Mendrisio, Prima Lega Classic

Sabato 11 aprile, 18.00, Adorna, Mendrisio-Rapid Lugano, Youth League B

Sabato 11 aprile, 18.00, Lugano, Rapid Lugano-Mendrisio, Youth League C

Sabato 11 aprile, 13.30, Adorna, Mendrisio-RA Malcantone, Allievi C2

Domenica 12 aprile, 15.00, Locarno, Locarno-Mendrisio, Youth League A.