Viaggi nel tempo: Ute Lemper a Chiasso

Attraverso quarantacinque anni di successi, la cantante e attrice tedesca Ute Lemper ha lasciato il segno sul palco, grazie ai film interpretati e agli album pubblicati. Sabato 18 aprile, alle 20.30, trasporterà il pubblico del Cinema Teatro di Chiasso in un viaggio musicale e poetico attraverso il tempo, passando da Weimar, Berlino, Parigi, Londra, New York e Buenos Aires, toccando luoghi e culture di tutto il mondo. Time Traveler è un mosaico che rispecchia la vita di Ute Lemper in momenti ed epoche diverse, con memorie, musica e aneddoti. Sul palcoscenico sarà affiancata da Vana Gierig (pianoforte), Giuseppe Bassi (contrabbasso) e Ludovic Beier (fisarmonica).

Oltre ai brani composti da Weill, Piazzolla, Brel, Kan-der, Gershwin, Waits e Alberstein, il programma è arricchito dalle sue composizioni. La cantante tedesca ha infatti scritto canzoni ispirandosi ai testi di Bukowski, Neruda e Coelho, per citarne alcuni. In particolare, le sue composizioni più recenti riflettono il suo sentirsi proprio “time traveler”. Ute Lemper è stata universalmente acclamata per le sue interpretazioni uniche, per le sue composizioni, così come per le rappresentazioni in musical – da Cats a Peter Pan, da Chicago a Cabaret – e altri spettacoli nel West End di Londra e sui prestigiosi palchi di Broadway. Per informazioni sulla data chiassese: www.centroculturalechiasso.ch.