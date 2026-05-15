Façade: un concerto fuori dagli schemi per l’ofsi

Un concerto fuori dagli schemi, tra poesia e ritmo: è questa la chiave di lettura di Façade – An Entertainment, il progetto dell’ensemble dell’Orchestra di fiati della Svizzera italiana (ofsi) diretto da Andrea Cupia. Dopo la prima andata in scena ieri a Biasca, il programma prevede altri due appuntamenti: domani 16 maggio, alle 19, al Teatro Paravento di Locarno e domenica 17 maggio, con inizio alle 18, al Cinema Teatro di Chiasso. L’ingresso è libero con offerta volontaria.

Composto su testi di Edith Sitwell e musiche di William Walton, Façade rappresenta una delle esperienze più originali del Novecento musicale. L’opera nasce dall’incontro tra parola e suono, costruendo un dialogo serrato tra voci recitanti ed ensemble strumentale, in cui il ritmo, la musicalità del linguaggio e la dimensione fonetica dei testi assumono un ruolo centrale. Le poesie di Sitwell, caratterizzate da giochi sonori, assonanze e onomatopee creano immagini sorprendenti insieme alla musica di Walton, con un contrappunto ricco e dinamico, influenzato anche dal jazz e capace di attraversare stili e forme diverse, dal valzer alla tarantella, dal foxtrot alla parodia musicale. Ne risulta una sequenza di episodi brevi e contrastanti, che costruiscono un percorso di atmosfere, suggestioni e rimandi.

Il pubblico è invitato a un ascolto diverso, in cui il significato delle parole lascia spazio alla loro dimensione sonora e ritmica. Façade si configura così come un’esperienza artistica che oscilla tra musica da camera, teatro e performance, mantenendo intatta la sua forza innovativa che ha sconvolto il pubblico del 1923.

Sul palco un ensemble formato da flauto, clarinetto, sax alto, tromba, violoncello e percussioni, affiancato dalle voci di Eric Foster e Yvonne Stojanovic. Tutti saranno sotto l’abile bacchetta del maestro Andrea Cupia, direttore artistico dell’ofsi.

Insieme ad Andrea Cupia, l’ofsi sta portando avanti un innovativo progetto per offrire ai giovani musicisti locali la possibilità di affrontare il repertorio stimolante di prima categoria, raramente eseguito in Ticino. Sono infatti in corso i preparativi per la prossima sessione con l’orchestra al completo, che in autunno proporrà “Voci”, un programma caratterizzato da brani che fanno uso della voce: dal narratore, al cantante solista, fino ad un coro al completo che accompagna l’orchestra. Façade agisce quindi da “antipasto” per la prossima emozionante sessione dell’ofsi. Musicisti locali in cerca di nuove sfide possono annunciarsi a info@ofsi.ch per essere contattati per le prossime sessioni e vivere così nuove esperienze.

I dettagli del progetto e dei prossimi concerti sono disponibili sul sito www.ofsi.ch.