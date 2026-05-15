Tutti in piedi per la resistenza di Rami

“Anche quest’anno il piccolo grande miracolo di ChiassoLetteraria si è ripetuto” ha dichiarato il coordinatore Marco Galli domenica scorsa al termine del festival.

“Tantissimo pubblico, incontri densi di contenuti ed emozioni, letture appassionanti. A darci grande soddisfazione è il profondo gradimento del pubblico e degli ospiti, che si sono sentiti accolti e valorizzati. Personalmente, in particolare, sono rimasto commosso dalla lezione di dignità umana e resistenza del giornalista e reporter Rami Abou Jamous (con il pubblico alzatosi in piedi ad applaudirlo per lunghi minuti), in collegamento da Gaza, e dall’affetto del folto pubblico. Una testimonianza di rinnovata fiducia nel potere generativo della grande letteratura”.

L’incontro, organizzato da Fabrizio Ceppi, è stato moderato allo Spazio Officina dall’inviato della RSI Emiliano Bos e alla presenza della giornalista francese Lylia Melkonian, che ha raccontato di aver mediato, capitolo dopo capitolo, nel trascrivere – attraverso messaggi Whatsapp – le pagine del libro di Rami Abou Jamous, Le stelle brillano più forte, scritto durante i bombardamenti di Gaza, tutt’oggi sotto attacco da parte di Israele nonostante le false notizie di una tregua.

L’edizione Venti di ChiassoLetteraria, svoltasi fra il 6 e il 10 maggio, ha nuovamente confermato le 6 mila presenze.

Fra gli incontri che hanno suscitato maggior seguito e interesse, c’è quello di Kader Abdolah, tornato a Chiasso dopo 13 anni, gli incontri con la giornalista italiana e inviata di guerra Francesca Mannocchi, sia in teatro che con gli allievi delle scuole medie, l’illuminante serata inaugurale con il neuroscienziato Vittorio Gallese, la lezione sul buio americano nell’era Trump con il professor Mario Del Pero, e ancora i momenti con Noemi Nagy, Antoine Rubin, Clara Usón, Myriam Wahli, oltre a Veronica Raimo, il cui lavoro è stato anche al centro del BookCHLub del festival.

ChiassoLetteraria 2026 ha inoltre ospitato: Dejan Atanackovi, Annelise Bergman Zürcher in dialogo con Ruun Cali. Apprezzatissima dal pubblico, poi, la Carta Bianca a Fabio Pusterla con i poeti Andrea Bianchetti, Cesare Mongodi Maria Luisa Vezzali. Fra gli altri importanti nomi che hanno animato la ventesima edizione del festival: Sarah Calörtscher, Sara Catella, Giulia Della Cioppa, Micha Dalcol, Paolo Di Stefano, Gioele Dix, Giorgio Falco, Blaise Hofmann, Bathumy Kanapathipillai, Mario Massa/Max Fortuna, Davide Minotti, Melissa Panarello, Giulia Pilotti, Fabrizio Sinisi, Leila Turbolenta.

Il festival non è finito

Per avere memoria di ChiassoLetteraria2026 è possibile rivivere o ritrovare – potenza del web – gli incontri dei protagonisti della kermesse.

Così, chi volesse riascoltare o recuperare le conferenze con le autrici e gli autori, li può trovare agevolmente sul canale Youtube del festival, raggiungibile attraverso il sito ufficiale www.chiassoletteraria.ch, oppure leggerne la narrazione attraverso gli articoli e le immagini che costellano il blog curato da ChiassoLetteraria.