A Balerna si inaugura il giardino ferroviario

Uno spazio così è unico nel suo genere in tutta la Svizzera. Parliamo del Giardino ferroviario – di oltre 3 mila metri quadrati – ricavato a Balerna su un sedime dismesso sopra la galleria ferroviaria. Il progetto è stato realizzato dalle FFS e dal Comune di Balerna e viene inaugurato domani sabato 9 maggio alle 10 in via Stazione (zona sottostante la casa anziani). “Sarà un giardino fruibile a tutti – anticipa il sindaco Luca Pagani – con un’area per gli orti riservati a chi li ha presi in locazione e con un frutteto comunale dove si potranno raccogliere susine, mele, amarene e altri frutti. Il giardino è stato allestito riutilizzando i materiali da costruzione delle FFS”. E poi ci si può attendere uno specchio d’acqua, un’aula all’aperto e degli spazi attrezzati con tavoli e panchine. Tutti gli arredi sono di riuso (provenienza FFS) e restituiscono l’atmosfera ferroviaria degli scorsi anni. All’inaugurazione di domani intervengono Roberta Cattaneo (direttrice FFS Regione Sud), Ermes Fiori (responsabile Progetto FFS), l’architetto paesaggista Enrico Sassi e il sindaco di Balerna Luca Pagani.