“Missione Emergenza” a Chiasso

Domenica 26 aprile dalle 10 alle 18 (data di riserva in caso di maltempo: 3 maggio) a Chiasso si terrà “Missione Emergenza”: dieci Enti di primo intervento presenteranno il loro lavoro quotidiano in un evento unico a diretto contatto con la cittadinanza.

Con stand allestiti su tutto il territorio comunale, il pubblico avrà l’occasione unica nel suo genere di conoscere da vicino l’attività di: Polizia comunale di Chiasso – Regione I, Polizia cantonale, Polizia dei trasporti TPO, Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto CSCPM, Pompieri FFS – Intervento, Servizio Autoambulanza Mendrisiotto SAM, Consorzio Protezione Civile Mendrisiotto, Rega e Soccorso Alpino Svizzero. Gli Enti occuperanno 3 zone a Chiasso: Palapenz – campi da calcio, Sottopenz e il centro città. Per l’occasione si potrà assistere a delle dimostrazioni pratiche (anche delle unità cinofile), si potranno effettuare voli panoramici con Eliticino Tarmac (a pagamento) e non mancheranno diversi punti di ristoro e buvette, gestiti dalle principali società ricreative e sportive di Chiasso. Sono anche stati predisposti due Infopoint e, per facilitare gli spostamenti, sarà attivo un servizio gratuito di trenini turistici – navetta che collegherà in modo continuo le varie postazioni. Anche la viabilità subirà delle modifiche, ma sarà tutto segnalato.

E in questa occasione si inserisce anche il 25° anniversario del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto. Posizionato in Piazza indipendenza il SAM si presenterà alla popolazione a 360°: dall’ambulanza al servizio della postazione odontoiatrica mobile del Servizio Medico Dentario Regionale, senza dimenticare ovviamente il defibrillatore e il Posto Medio Avanzato per eventi maggiori. Il momento clou dei festeggiamenti si terrà tra le 14.30 e le 15.30 con la celebrazione dell’anniversario e l’inaugurazione della nuova ambulanza.

Tutte le informazioni e i dettagli sull’evento chiassese “Missione Emergenza” sono disponibili sul sito del Comune e sui social (Facebook Agenda di Chiasso e Instagram @chiasso.official).