E-sport al Centro Ovale, la licenza è in scadenza

“Game over”? No, la partita non è finita. Ma due anni sono ormai trascorsi, senza che si sia costruito nulla: la licenza edilizia, richiesta nel 2024, scade il 3 maggio. Ma c’è già la richiesta di rinnovo inoltrata al Comune dal promotore – la sua concessione è praticamente una formalità, salvo varianti. Parliamo del progetto di rilancio del Centro Ovale di Chiasso, destinato – la sua inaugurazione era stata annunciata per il 2025 – ad ospitare un innovativo universo di intrattenimento digitale e di e-sports, con sale gaming, simulatori di F1, un hotel a tema.

“Sono, queste, settimane decisive per il futuro del Centro Ovale” dichiara a l’Informatore il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni. Questo alla luce di una notizia apparsa qualche giorno fa sul Foglio Ufficiale che annuncia una vendita mediante asta volontaria di azioni nominative e di due cartelle ipotecarie del valore di diversi milioni dell’ex società proprietaria dell’iconico centro Ellipticum. Ma il promotore del rilancio e amministratore unico della società ha già fornito nei giorni scorsi rassicurazioni garantendo un’intesa positiva fra le parti, e dicendosi fiducioso sulla realizzazione dell’ambizioso progetto, affermando che rimarrà invariato. Osserva il sindaco Arrigoni: “Noi non possiamo fare altro che rimanere alla finestra e attendere i prossimi sviluppi. Il Centro Ovale è ormai sfitto da diversi anni. Quello che non vorremmo è di ritrovarci ancora una volta ai piedi della scala”.

La richiesta di rinnovo della licenza edilizia per trasformare l’Ellipticum tutelerà la società promotrice per i prossimi due anni, fino al 2028, per portare a compimento il progetto di centro dedicato ai più innovativi giochi digitali. E intanto l’attesa cresce.