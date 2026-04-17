La zanzara tigre “vola” in classe

È un approccio interdisciplinare, all’intersezione fra biologia, salute pubblica e scelte sociali, quello privilegiato nel contesto della tavola rotonda che, a Mendrisio, affronterà la problematica della zanzara tigre. L’incontro in agenda mercoledì 29 aprile al Campus SUPSI mira ad approfondire una questione da tempo rilevante in Ticino e che interessa oggi in misura crescente altri contesti cantonali svizzeri.

La diffusione della zanzara tigre riveste un’indiscutibile rilevanza in termini di sanità pubblica in quanto può fungere da vettore di diversi agenti patogeni, tra cui malattie come la Dengue e la Zika; la riflessione non può fare astrazione dai cambiamenti climatici in corso, dai quali dipende l’aumento di periodi caldi sempre più estesi.

All’incontro del prossimo 29 aprile interverranno Franco Gervasoni, direttore generale SUPSI, Eleonora Flacio, ricercatrice senior (Istituto microbiologia della SUPSI), Sacha Gregori, ricercatore ed esperto per i neobiota per l’Ufficio per la natura e l’ambiente dei Grigioni, Francesco Origgi, professore ordinario in malattie infettive (Istituto microbiologia della SUPSI) e Stefano Peduzzi, docente in didattica delle scienze naturali (SUPSI-DFA/ASP).

L’evento è gratuito e aperto al pubblico (è gradita l’iscrizione online entro il 22 aprile).

La scuola e il territorio

Durante la tavola rotonda in programma alla SUPSI sarà inoltre presentato il nuovo volume La zanzara tigre vola scuola. Prevenire insieme con scuola e territorio in corresponsabilità, parte della collana editoriale Quaderni didattici edita dal DFA/ASP (Dipartimento formazione e apprendimento/Alta scuola pedagogica). La pubblicazione propone percorsi di educazione scientifica basati sul caso dell’Aedes albopictus – nome scientifico della zanzara tigre – utilizzato come contesto autentico nell’ottica di esplorare temi di ecologia, salute pubblica e cittadinanza scientifica nel Canton Ticino.

Si tratta di una risorsa pensata per fornire a docenti e allievi uno strumento scientificamente solido, chiaro e concretamente utilizzabile per affrontare un tema reale, complesso e di grande attualità. Destinati a insegnanti e studenti dell’obbligo e del post-obbligo, questi volumi propongono un approccio pratico, pragmatico e agile: le attività didattiche sono accompagnate da testi teorici lineari volti a illustrarne le basi scientifiche in linea con l’attualità della ricerca accademica sui temi affrontati.