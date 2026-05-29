Chiasso: missione compiuta

RV) Non ha voluto perdere tempo il Chiasso di Nicola Padula. Meglio non rischiare. E allora, la Seconda Lega si è tinta di rossoblù dopo il successo dei momò in casa del Vallemaggia, principale antagonista per gran parte della stagione. Alla Pineta di Maggia, infatti, è bastato un gran gol di Riccardo Bini per decidere la sfida e consegnare, di fatto, la promozione in Seconda Lega Interregionale al Chiasso. Tre punti che, di conseguenza, chiudono la stagione con novanta minuti di anticipo e lanciano al meglio un finale che potrebbe regalare altre gioie a Kate e compagni. Il traguardo centrato sabato scorso in Vallemaggia permette al club di considerare completata con estremo successo – e senza intoppi – la fase uno post ripartenza, ossia la parentesi legata al calcio regionale. Dopo le due promozioni dalla Quarta alla Terza e dalla Terza alla Seconda, il Chiasso disputerà il prossimo anno il campionato interregionale tornando così a competere oltre Gottardo.

“Quella appena conquistata – spiega il presidente Armati – è la promozione più bella di questo trittico. Non tanto perché ci permette di salire di categoria, ma perché è il coronamento di un triennio davvero positivo e in linea con le aspettative”.

Conquistata la vetta di Seconda Lega poco prima di Natale, il Chiasso è rimasto praticamente sempre al comando nella seconda parte. “Durante la lunga pausa invernale abbiamo capito di dover andare fino in fondo. Sono arrivati rinforzi importanti”. Impossibile, tra gli altri, non riferirsi a Riccardo Bini, decisivo nei momenti cruciali della stagione. “Ma devo fare i complimenti a tutto il gruppo. Possiamo contare su una squadra eccezionale e su uno staff di alto livello. Mister Padula si è inserito alla grande e non era scontato. È stato una fortuna averlo trovato e averlo con noi”, dice il presidente Armati. Padula, infatti, aveva ereditato la panchina del Chiasso da Damiano Meroni soltanto pochi giorni prima del via del campionato.

Domani sera è in programma l’ultima partita casalinga del Chiasso, che al Riva IV affronterà il Cadenazzo alle 20 prima di dedicare anima e corpo alla finale di Coppa Ticino di settimana prossima. L’ultimo atto della competizione, ricordiamo, si disputerà proprio al Riva IV e vedrà la compagine di Padula sfidare il Vedeggio, che in semifinale ha estromesso il Morbio ai calci di rigore. Se le altre momò (Balerna e Morbio) hanno giocato d’anticipo chiudendo in settimana la stagione, il Novazzano se la vedrà in casa del Vedeggio questa sera.