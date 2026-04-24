Corsa d’orientamento: tutto pronto per la Coppa del mondo

Diversi gli impegni per il settore Corsa d’orientamento. Di seguito riportiamo i risultati.

sCOOL CUP: una vittoria e 4 podi per scuole momò

Giornata festosa il 14 aprile a Bellinzona per la presenza di circa 1900 allievi delle scuole comunali e medie ticinesi assistiti da un paio di centurie fra docenti e altri accompagnatori. Bambine e bambini, ragazze e ragazzi si sono sfidati nella sCOOL CUP 2026. I migliori delle varie categorie hanno impiegato una decina di minuti per percorrere da 1,2 a 1,7 km. Per i momò c’è stata la soddisfazione della vittoria per Timothy Pestoni e Leonardo Lagrana della quarta elementare di Mendrisio. Sono saliti sul podio al secondo e terzo rango Matteo Cassina con Alessandro Amendola e Giacomo Magnone con Elia Graziano della terza elementare di Morbio Inferiore e pure al terzo posto Sofia Bezzola, Giulia Comi e Gioia Piantoni della quarta elementare di Arzo. Infine pure il docente della scuola elementare di Vacallo Lorenzo Mercurio si è piazzato secondo, oltretutto quale primo non orientista.

SCOM in sordina in Capriasca e Giorgio Bernasconi in forma a San Gallo

(expres) Aprile sta per concludersi con importanti appuntamenti per la CO a Locarno e Ascona. Oggi pomeriggio con diretta su RSI La2 dalle 15.25 i migliori orientisti al mondo saranno in gara per la prima tappa della Coppa del mondo 2026 con la formula sprint classica. Al via per la nazionale italiana anche l’atleta della SCOM Giacomo Zagonel, che da quasi due anni risiede in Ticino. Sabato dalle 12.55 sempre in diretta la staffetta sprint, mentre domenica sarà la volta della gara a eliminazione detta KO sprint (differita nel tardo pomeriggio).

Nel frattempo si è continuato a gareggiare in Ticino con la gara valida per il TMO in Capriasca. Qui la SCOM ne è uscita un po’ in sordina con il solo Raffaele Crivelli in H70 a risultare il miglior ticinese alle spalle del grigionese Wehrli. Sul podio sono poi saliti Isabel Roncoroni, terza in D14, e Roberto Tettamanti, terzo in H60. Fabienne Piattini, dopo una partenza a spron battuto, a metà gara ha commesso un grave errore, che l’ha relegata allo scomodo quarto rango in D16. Tra le momò è da citare la buona prestazione nella categoria maggiore femminile di Lucia Baumgartner, Guenda Zaffanella e Linda Perler piazzatesi rispettivamente quarta, quinta e ottava.

Lo scorso fine settimana si sono svolte due gare nazionali in terra sangallese sulla lunga distanza e nello sprint. Della pattuglia SCOM al via, sugli scudi Giorgio Bernasconi, che in H75 sabato nella “long” si è piazzato sesto a meno di 3’ dal vincitore e domenica ad Altstätten nella gara sprint è risultato ottimo secondo.

Bene, soprattutto nella “long”, Fabienne in D16, sabato 8.a, mentre domenica è giunta 20.a. Da segnalare infine le due punte che gareggiavano in HE domenica nella prova sprint, con Tobia Pezzati 15° a oltre 1’ dal finlandese vincitore e Giacomo Zagonel, 35° a poco più di 2’ da Heikkilä.