Per il Riva Basket un argento che vale oro

È una medaglia d’argento che vale oro quella vinta dalle ragazze del Riva Basket lo scorso fine settimana, al termine delle Final Four che attribuivano il titolo di campione di LNB femminile 2025-2026. Il Riva ha infatti fatto l’exploit del weekend trasformando la due giorni di partite ospitata al Palasangiorgio in una meravigliosa festa di fine stagione. Una festa finita con la medaglia d’argento al collo.

Per le ragazze di coach Crugnola la partita che vale una stagione, se così vogliamo chiamarla, era quella in programma sabato: la semifinale contro il Bellinzona. Un derby che vedeva opporsi la squadra che ha chiuso la stagione regolare al sesto posto (il Riva) e quella che si è classificata seconda. I pronostici della vigilia sono però prepotentemente stati ribaltati dal campo. Il Riva è sceso sul parquet di un Palasangiorgio gremito con la concentrazione e la determinazione di una squadra che voleva realizzare un sogno. Giorgia Veri e compagne hanno dominato l’incontro sia dal profilo mentale, sia da quello del gioco. Focalizzate sull’obiettivo e imperturbabili da una parte, intense e fluide dall’altra. Il Bellinzona non ha potuto che rincorrere, cercando di piazzare un break per tornare in partita in particolare nel terzo quarto, ma inutilmente. Il Riva si è imposto in tutti i quarti di gioco e non ha lasciato scampo alle bellinzonesi, conquistandosi l’accesso alla finale con merito e orgoglio (72-48 il risultato finale).

In finale le momò si sono poi trovate di fronte le ragazze del GC Zurich, ancora imbattute nel corso della stagione (e vincitrici con agio della semifinale che le aveva opposte alla Muraltese). In questo caso i pronostici sono stati rispettati, ma la partita è stata tutto fuorché scontata. Le padrone di casa hanno messo in campo tutte le energie rimaste e un grande cuore e hanno fatto tentennare le zurighesi fino all’ultimo. Non per niente, la squadra confederata, che schiera ben sei straniere (e tutte di qualità) ha ridotto al minimo i cambi giocando quasi tutta la partita con le titolari. Onore al Riva quindi (con una Valentina Clerici in grande spolvero), che malgrado la sconfitta (65-49 il risultato finale) ha scritto la storia più bella del weekend.

La finalina per il terzo posto è invece andata al Bellinzona che, dopo un match equilibrato e molto combattuto, ha avuto la meglio sulla Muraltese per 65-57.