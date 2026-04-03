Prima sconfitta del 2026 per il Mendrisio

Il Mendrisio torna a masticare amaro. Dopo un filotto di cinque risultati utili consecutivi (tre vittorie e due pareggi) da metà febbraio a metà marzo, i bianconerorossi interrompono la striscia positiva sul campo del Wettswil-Bonstetten, che prosegue invece nel suo straordinario momento di forma con la chiara ambizione di prendersi il secondo posto in classifica. Allo Sportplatz Moos finisce 2-0 per i rossoneri, a segno al 12’ con Waser e a inizio ripresa con Brunner. Viste le ultime esibizioni, il Mendrisio ha sperato – e ci ha provato – di tornare dalla roccaforte zurighese con punti preziosi, ma alla fine è arrivata la prima battuta d’arresto del 2026. Le speranze di rimonta finale si sono sgretolate con il calcio di rigore sbagliato da Becchio (il secondo consecutivo, ndr), che avrebbe potuto rianimare il match. Poco male, perché nello scorso turno hanno rallentato anche tutte le dirette avversarie del Mendrisio.

Rispetto alla sfida casalinga contro lo Schaffhausen, l’undici iniziale dei bianconerorossi ha registrato qualche obbligata modifica. In porta ha agito Moussa al posto di Pelloni, in difesa è rientrato Calacoci sulla sinistra con Brancher centrale (al posto dello squalificato Kabamba) in coppia con Sportelli e Lape a macinare chilometri sulla destra. Mediana confermata in blocco con De Biasi, Moor e capitan Martinelli. Nessuna novità nel tridente offensivo con Guarino-Becchio-Lago Mille come riferimenti offensivi.

Incassata al 12’ la rete dello svantaggio e il raddoppio al 49’, i ticinesi hanno provato a cambiare l’inerzia della partita con i cambi: a inizio ripresa dentro Bakwetila per Guarino, poco dopo il 18.enne Sarenac ha rimpiazzato Brancher e Vitulli ha preso il posto di Moor. A metà della seconda frazione di gioco spazio anche a Dubini per Calacoci. Sono cambi che danno freschezza e vivacità al Mendrisio, incapace però di pungere a dovere una retroguardia attenta e ben posizionata.

Nella Settimana Santa, il Mendrisio è atteso ad altri novanta minuti di passione. Domani al Comunale, la squadra di Stefani affronterà il Freienbach quinto in classifica. Il bilancio dei precedenti pende leggermente a favore dei giallorossi con cinque affermazioni contro le quattro momò e due pareggi. La sfida di andata si è conclusa in parità (1-1), mentre l’ultimo successo del Mendrisio davanti ai propri tifosi risale al novembre del 2023, quando bastò la sola rete di Martorana per avere la meglio.

Classifica

YF Juventus (51), Tuggen (43), Wettswil-Bonstetten (42), Taverne (39), Freienbach (33), Dietikon (33), Collina d’Oro (32), Baden (29), Winterthur U21 (28), Kosova (25), Eschen/Mauren (23), Mendrisio (23), San Gallo U21 (22), Widnau (16), Höngg (15), SV Schaffhausen (7).

Settore giovanile

YL A, Mendrisio-Chiasso: 1-1

YL B, INSEMA-Mendrisio: 3-2

YL C, Mendrisio-INSEMA: 1-0

C2, Basso Ceresio-Mendrisio: 2-0

Prossimo impegno

Sabato 4 aprile, 16.00, Comunale, Mendrisio-Freienbach, Prima Lega Classic