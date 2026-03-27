“Missione Emergenza”, gli enti di primo intervento si svelano

Dieci Enti di primo intervento presentano il loro lavoro quotidiano in un evento unico a diretto contatto con la cittadinanza.

Durante la presentazione della manifestazione il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni ha annunciato che domenica 26 aprile si terrà “Missione Emergenza”, evento straordinario mai organizzato prima in Canton Ticino e che vede quale capofila il Municipio di Chiasso in collaborazione con la Polizia comunale. E ha concluso affermando: “Lo aspettiamo con curiosità”. “Missione Emergenza” si svolgerà, come detto, domenica 26 aprile (data di riserva il 3 maggio) dalle 10 alle 18. Con stand allestiti su tutto il territorio comunale, il pubblico avrà l’occasione unica nel suo genere di conoscere da vicino l’attività di: Polizia comunale di Chiasso – Regione I, Polizia cantonale, Polizia dei trasporti TPO, Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto CSCPM, Pompieri FFS – Intervento, Servizio Autoambulanza Mendrisiotto SAM, Consorzio Protezione Civile Mendrisiotto, Rega e Soccorso Alpino Svizzero. La giornata sarà dunque una una vetrina privilegiata incentrata sui concetti di prevenzione, intervento e soccorso, con postazioni dimostrative e informative volte a valorizzare il lavoro dei dieci Enti coinvolti, sensibilizzare la cittadinanza su sicurezza ed emergenze, costruire un rapporto diretto e positivo tra istituzioni e cittadini, nonché offrire un momento conviviale a tutta la popolazione. Il comandante della Polizia comunale Chiasso – Regione I cap Nicolas Poncini ha per l’occasione messo in luce che l’evento darà modo ai partecipanti di conoscere il lavoro quotidiano di questi Enti, che spesso vengono visti come inavvicinabili.

Il sgtm Ivan Ravelli della Polizia comunale Chiasso – Regione I e promotore dell’iniziativa ha spiegato come la giornata avrà anche diverse attività collaterali. “Gli Enti – ha dichiarato – occuperanno 3 zone: Palapenz – campi da calcio, Sottopenz e il centro città. Per l’occasione si potrà assistere a delle dimostrazioni pratiche (anche delle unità cinofile), si potranno effettuare voli panoramici con Eliticino Tarmac (a pagamento) e non mancheranno diversi punti di ristoro e buvette, gestiti dalle principali società ricreative e sportive di Chiasso. Sono anche stati predisposti due Infopoint e, per facilitare gli spostamenti, sarà attivo un servizio gratuito di trenini turistici – navetta che collegherà in modo continuo le varie postazioni. Anche la viabilità subirà delle modifiche, ma sarà tutto segnalato”.

“Missione Emergenza” si apre a tutte le fasce di età; un occhio di riguardo è riservato in particolare alle giovani generazioni: bambini e ragazzi hanno l’opportunità, unica in questa forma, di toccare con mano il lavoro “dei grandi” che operano nell’ambito del pronto intervento, e magari fare di questa giornata il primo passo verso una futura attività nei vari corpi.

Per Chiasso questo evento rappresenta un momento particolarmente significativo, tanto che è stato creato da Chiara Design un logo che rappresenta visivamente il concetto di sicurezza, intervento e coordinamento delle forze di emergenza. Il logo è visibile sul sito chiasso.ch come banner cliccabile, attraverso il quale si accede alla pagina dedicata alla manifestazione!