Dal giardino all’Universo

Quando un giardino diventa Universo. Fino al 12 giugno gli spazi della Casa comunale di Val Mara, a Melano, accolgono Yuri in Wonderland, la mostra personale di Yuri Catania. Ventisei opere intrecciano fotografia, pittura e, per la prima volta, scultura in bronzo con l’opera New Eva 2029, la maternità spaziale, realizzata con la storica Fonderia Perseo.

La mostra elegge a fulcro della propria poetica il territorio della Val Mara. A partire dalle radici profondamente quotidiane, Catania plasma la propria identità, innescando un dialogo con le tematiche che lo definiscono maggiormente: l’avanguardia della tecnologia, il mistero dello spazio e l’iconica figura della donna astronauta.

Il percorso si snoda come un viaggio ascensionale dall’intimità terrena all’infinito cosmico. Si apre nell’oscurità di Black Flowers Secret Garden, dove il fascio della torcia svela l’atto d’amore del giardino curato dalla moglie Silvia, restituito in scatti notturni onirici stampati su carta cotone.

Poi lo sguardo si alza verso l’orizzonte, dalle malinconiche visioni in bianco e nero della serie “My Generoso: una Montagna per Amico” ai cieli suggestivi di Hope x The Future: fotografie incapsulate in teche di plexiglass che si attivano con una torcia.

L’esposizione prosegue con “Moon Flowers Mission Pink Peonia” dove la materia della superficie lunare è protagonista insieme al minuscolo astronauta che fluttua nell’universo, evocando la poetica del Piccolo Principe.

Al centro si trovano i quadri realizzati in pittura e collage su supporti di recupero: i “Cartoni Animati”.

La rassegna abbandona infine l’atmosfera terrestre per abbracciare l’ignoto siderale: iconiche Astro Girl guidano lo spettatore verso una nuova genesi, sublimata dal tema della maternità spaziale che prende forma nell’opera in bronzo New Eva 2029.

“Yuri in Wonderland” è un invito a guardare oltre, a risvegliare la curiosità innata verso l’inesplorato. Attraverso la figura dell’astronauta, simbolo della tecnologia e della ricerca, Catania riflette sul ruolo dell’uomo in relazione alla sua natura, invitando al rispetto e alla tutela del nostro ambiente. È un viaggio dove la creatività non conosce confini, un ponte tra l’infinito del cosmo e l’intimità di un giardino fiorito.

La mostra si potrà visitare presso la Casa comunale di Melano fino al 12 giugno prossimo da lunedì a venerdì (festivi esclusi) dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 16 o su appuntamento. Visite con l’artista (gratuite) sono in agenda il 24 maggio e il 4 e 12 giugno su prenotazione obbligatoria tramite il sito www.valmara.ch/yuri-in-wonderland.