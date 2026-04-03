Stasera l’Entierro

Le vie del Borgo si preparano ad accogliere stasera, Venerdì Santo, la processione storica che richiama la cerimonia della sepoltura – in spagnolo “Entierro” – del Cristo. Sono 700 i figuranti, soprattutto bambini e giovani, con piccoli e medi fanali trasparenti illuminati. La partenza è attesa da San Giovanni. Quella di stasera e la processione di ieri – Giovedì Santo – sono iscritte nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco dal 2019. Intanto – come mostra l’immagine – le opere di Giovanni Battista Bagutti (originario di Rovio, nato nel 1742) sono esposte al pubblico in Chiesa parrocchiale fino a domenica 12 aprile. Buona Pasqua!