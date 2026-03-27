Per la SCOM tre titoli cantonali sprint

Successone momò con il campionato ticinese sprint domenica 22 marzo a Chiasso. Con il favore del tempo si sono raggiunti i 400 partecipanti, che sono stati pienamente soddisfatti per la qualità dei percorsi e per l’interessante terreno di gara. Grandi apprezzamenti anche dalla gente sulle strade, che ha invitato a insistere dicendo: “Portate chiasso a Chiasso, che ne ha bisogno.” Anche l’Autorità comunale ospitante, per bocca del capodicastero sport Davide Lurati ha espresso grande apprezzamento e così pure i padroni di casa del Boff, gli Urani, si son dichiarati fortemente e positivamente impressionati. A livello agonistico per i tracciatori, Camilla Moreni e Roberto Tettamanti, era chiaro che la gara sarebbe stata veloce, ma i percorsi adeguatamente preparati e la particolarità della rete stradale chiassese, così come l’intricato parco delle case anziani Giardino e Soave, hanno messo alla prova anche i migliori orientisti del lotto. Nelle due categorie maggiori erano in gara anche i coniugi Howald, Elena e Florian, che si erano laureati campioni europei di staffetta sprint nel 2018 a Tesserete. Elena ha poi un palmarès assai pingue sia in staffetta, sia nelle gare individuali di specialità e pur avendo entrambi lasciato la nazionale, diventando anche genitori, restano clienti difficili da battere. Domenica, dopo un’assenza per infortunio che perdurava dal maggio 2025, si è ripresentato sulla scena il matador locale Tobia Pezzati, tornato sabato sera da un campo d’allenamento in Liguria, ha portato piena soddisfazione a tutto il clan della SCOM, che auspica di vederlo ancora ai vertici di questo sport. Pur annotando che qualche secondo si poteva ancora “limare”, Tobia ha piazzato la sua zampata, imponendosi con autorevolezza in 15’ 37” con 32” secondi di vantaggio su Howald. È così rientrato a Berna con il pieno di fiducia per terminare la preparazione delle gare di selezione previste la settimana dopo Pasqua in vista della prima tappa di coppa del mondo 2026, che come già annunciato si svolgerà in Ticino fra Locarno e Ascona dal 24 al 26 aprile prossimi. In campo femminile Elena Howald-Roos ha dominato la gara, lasciando tutte a quasi un minuto. Buona 5a si è piazzata Lucia Baumgartner. Per i colori di casa non sono mancate altre soddisfazioni con i dominatori d’inizio stagione capaci di ripetersi e fregiarsi pure loro del titolo di campione ticinese: Fabienne Piattini in D16 prosegue come un rullo compressore lasciando a 40” la seconda, mentre in H70 Raffaele Crivelli si è trovato a tallonarlo, 25”, il compagno di società Giorgio Bernasconi. Sul podio e pure al secondo rango Tulla Spinelli in D50, che si è vista sopravanzare di soli 13” dalla sorellina Caia Maddalena, con la quale ha mosso i primi passi con carta e bussola proprio nei boschi del Penz e di Pedrinate. Da segnalare infine una serie di piazzamenti fra i primi dieci con Oliver Baumgartner, 4° in H14, Mariama Wade, Elisa Thoms e Sebastiano Galetta 5e in D16, D18 e H12, Isabel Roncoroni e Matteo Crivelli 6i in D14 e H18, Sarah Bazzocco e Massimo Cereghetti 7i in D50 e H60, Damiano Bazzocco 8° in H18 e Annabelle Tettamanti 9 a in D14. La SCOM assieme alla famiglia Tettamanti in una delle sue gare annuali ricorda l’instancabile promotore della società che era Giorgio Tettamanti assegnando il Trofeo Devecchi alla miglior società di giornata, che è risultata l’ASCO regione di Lugano.

I prossimi appuntamenti saranno nel fine settimana con le gare nazionali nella regione di Burgdorf – Berna, alle quali prenderà parte anche una decina di scommini, in gran parte nella categorie giovani e juniori.