Basso Mendrisiotto, sospendere è un’ipotesi

Un nuovo incontro fra i sindaci del Basso Mendrisiotto ha segnato – martedì nel pomeriggio – il percorso per l’aggregazione. Si è trattato del cosiddetto incontro mensile itinerante che questa volta si è tenuto a Vacallo ma, di mese in mese, viene convocato anche a volte Chiasso o Morbio. Cosa è stato messo a fuoco al tavolo dei 5 capi degli Esecutivi di Breggia, Balerna, Chiasso Morbio e Vacallo? Si è parlato di riporre il progetto nel cassetto? “No di questo non abbiamo parlato. Tuttavia la possibilità di lasciar cadere il progetto d’aggregazione in corso fra i Comuni del Basso Mendrisiotto è una variante. Ed il fatto che esista questa possibilità è anche il motivo per cui torniamo nei Municipi con il rapporto ricalibrato dopo aver valutato a fondo le osservazioni dei gruppi politici della regione” dichiara Marco Rizza, coordinatore della Commissione per l’aggregazione e sindaco di Vacallo. Osservazioni dei gruppi politici che sono maturate nell’autunno scorso e che il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni definisce “molto critiche” mentre Marco Rizza descrive come “giuste osservazioni”. Di fatto il rapporto tornerà poi ai vari Municipi e infine al Consiglio di Stato, secondo la procedura. Salvo cambi di direzione, la data all’orizzonte per la votazione sarà nel mese di giugno del 2027 e il progetto non mira solo a sostenere la realtà chiassese ma la vocazione del progetto è rivolta a tutto il comprensorio. “Rivedendo il rapporto – spiega Marco Rizza – inseriamo e calibriamo gli aspetti emersi durante le serate e i vari incontri con il pubblico e i gruppi di partito, varando non solo opportunità, ma anche progetti in corso”. Si parla dunque di visioni e opportunità ma il problema più caldo rimane quello finanziario. In effetti, lo studio prevede che il moltiplicatore d’imposta comune potrebbe aggirarsi attorno al 95% ma è una decisione ancora da prendere. In questo momento i Comuni coinvolti nella “trattativa” sono Breggia al 95% (moltiplicatore d’imposta), Chiasso all’88% (al 90% fino al 2022), Vacallo all’84% (all’87% fino al 2023), Morbio all’82% (all’84% fino al 2023 e all’86% fino al 2022) e Balerna al 75% (dopo essere stato all’80% fino al 2023). Le aspettative per il futuro possono leggersi dietro ai numeri ma anche alle visioni o impostazioni. Tirare il freno o crederci?