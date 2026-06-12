“Supercella temporalesca” sul Mendrisiotto: grandine e danni

Martedì, ore 21.52: gran parte del Mendrisiotto – da Coldrerio a Balerna, a Vacallo, Morbio, Castello, Novazzano e Chiasso – è stato funestato da quella che i meteorologi definiscono la “supercella temporalesca”. In breve tempo sulla regione si è abbattuta pioggia intensa e grandine – con palline di ghiaccio grandi quanto palline da tennis – ricoprendo strade e terreni di un manto bianco e acqua torrenziale. Gravi le conseguenze, in particolare per numerosi vigneti, che hanno subìto danni dal 20% fino al 50%. La tempesta, definita di portata storica, ha allagato e danneggiato abitazioni e stabili pubblici e la grandine ha gibollato innumerevoli auto. I pompieri del Mendrisiotto sono stati allertati da decine di chiamate di intervento, che sono proseguite per tutta la notte, fino a mercoledì mattina. Non si registrano fortunatamente feriti, ma la perdita economica per aziende e privati è ingente.