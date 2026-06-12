Nuova livrea per viaggi elettrici

Crescita, consolidamento e preparazione al futuro: sono i termini chiave che definiscono il 116° anno di attività di AMSA-Autolinea Mendrisiense SA. La crescita concerne innanzitutto il numero di passeggeri trasportati nel 2025: 1 milione e 822 mila persone, con un incremento del 7,8% rispetto all’anno precedente. Il consolidamento si riflette nei chilometri percorsi: oltre 1’006’046. Lo sguardo al futuro… è già presente. Il presidente del Consiglio di amministrazione AMSA Claudio Bordogna, in occasione dell’assemblea generale di martedì scorso, ha posto l’accento sul momento storico per l’azienda che ha sede a Balerna e che coincide con l’elettrificazione della flotta. “Si tratta probabilmente del più importante cambiamento tecnologico e ambientale vissuto da AMSA negli ultimi decenni” ha affermato, sottolineando l’impegno messo nella realizzazione delle infrastrutture indispensabili per questa trasformazione, con la predisposizione di sistemi di ricarica e l’adeguamento della sede. Questo percorso sta giungendo a compimento. Il primo autobus elettrico è atteso nei prossimi giorni e sarà seguito da altri tre veicoli per questa prima fase del progetto. “I quattro autobus elettrici che stanno per entrare in servizio rappresentano il primo tassello di un progetto molto più ampio che accompagnerà l’azienda negli anni futuri” ha anticipato il presidente. L’obiettivo finale consiste nell’attuazione di una mobilità pubblica sempre più efficiente e sostenibile. Un momento di grande innovazione ma, in un certo senso, anche un ritorno alle origini. Claudio Bordogna ha ricordato che Tram Elettrici Mendrisiensi SA-TEMSA gestiva una rete che collegava il territorio; oggi, a distanza di decenni, l’energia elettrica torna a essere protagonista nella storia dell’azienda.

Oggi AMSA riscopre quella visione e la ripropone con le tecnologie del XXI secolo.

Il 2025 è stato un anno significativo per il rafforzamento dell’identità aziendale. Il Consiglio d’amministrazione ha approvato il nuovo logo AMSA e la nuova immagine coordinata della società. Il blu e il bianco – come ha illustrato il presidente – richiamano volutamente la storica livrea che per molti anni ha caratterizzato gli autobus e che ancora oggi è presente nella memoria collettiva. A questi colori è stata aggiunta una fascia verde che simboleggia l’impegno verso l’ambiente e la sostenibilità. La nuova livrea sarà introdotta a tappe e il medesimo concetto varrà anche per le divise e la cartellonistica. L’inaugurazione ufficiale con la presentazione dei nuovi mezzi alle autorità, ai partner istituzionali e alla popolazione avverrà durante il prossimo autunno.

Passi avanti sono stati compiuti anche sul fronte della modernizzazione dei servizi, con la digitalizzazione della vendita dei titoli di trasporto e la diffusione di strumenti innovativi come Fairtiq.

Oggi AMSA, sotto la direzione di Ivano Realini, può contare su 62 collaboratori e collaboratrici che contribuiscono al funzionamento dell’azienda; la flotta è composta complessivamente da 32 veicoli. Il percorso verso la transizione energetica non si realizzerà dall’oggi al domani, ma richiederà ulteriori investimenti, pianificazione e capacità di adattamento.

Nel corso dell’assemblea, al capitolo investimenti, ci si è soffermati infine sull’installazione dei nuovi impianti fotovoltaici che rappresentano uno dei maggiori interventi di questo genere effettuati nel Mendrisiotto. Una scelta che accompagna in modo coerente la transizione verso la mobilità elettrica.