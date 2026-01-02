FC Mendrisio, anno nuovo e più certezze

Migliorare la posizione in classifica. Nella lista dei buoni propositi del Mendrisio per l’anno nuovo c’è voglia di rivalsa e nuovi obiettivi da inseguire. I biancorossoneri sanno di dover incrementare il bottino per non doversi preoccupare sul finale di stagione. Insomma, ciò che ha insegnato la rincorsa salvezza della prima parte del 2025 dovrà tramutarsi in fatti e in punti. La squadra di Amedeo Stefani è consapevole della propria forza, di avere anche alcuni conti in sospeso con la buona sorte ma, soprattutto, di non potersi permettere un rendimento sotto le aspettative. Perché le coronarie di tifosi e appassionati sono già state messe alla prova e va bene così. I pochi punti di vantaggio dalla linea rossa richiedono, dunque, massima concentrazione per la seconda parte di campionato, che il Mendrisio affronterà – almeno sulla carta – con alcuni possibili vantaggi quantomeno psicologici.

Il primo, da non sottovalutare, è il numero di partite casalinghe: il doppio rispetto all’andata. Il Comunale diventerà così un fattore ulteriormente cruciale per capitan Martinelli e compagni, che davanti al proprio pubblico disputeranno dieci partite casalinghe, di cui le ultime cinque (nel mese di maggio) consecutive. A queste va chiaramente aggiunto l’ultimo round di qualificazione alla prossima Coppa Svizzera, in programma a metà marzo con la sfida al FC Courtételle, compagine del Canton Giura militante nel Gruppo 2 di Prima Lega.

La data da segnare in rosso sui calendari dei tifosi momò è quella del 21 febbraio, quando a Mendrisio sbarcherà la U21 del San Gallo per la prima prova importante del 2026. Anno nuovo che inizierà, inevitabilmente, dalla serie di amichevoli invernali, che la società renderà note nei prossimi giorni. Intanto, dalle parti del Comunale continuano senza sosta i lavori per regalare a mister Stefani alcuni rinforzi mirati per puntellare un organico che richiede energie nuove. Anche perché, in attesa delle ufficialità sul fronte entrate, alcuni giocatori hanno già salutato Mendrisio nel corso dell’inverno.

Non vestiranno più la maglia del Mendrisio Riccardo Bini, Bruno Martignoni, il giovane Senai Estephanos e il portiere Justyn D’Ippolito.

Il primo – come già comunicato – vestirà la maglia del Chiasso in Seconda Lega nella seconda parte di stagione, mentre il difensore centrale classe 1992 – arrivato in estate – non è ancora noto dove proseguirà la carriera, ma non è escluso che resti nel Mendrisiotto scendendo di categoria. Con il Mendrisio, Martignoni ha collezionato tredici presenze. Avventura al Team Ticino U19, invece, per Senai (2008), impiegato solo in due spezzoni di partita nell’andata per un totale di 42’. Sconosciuta, al momento, anche la prossima destinazione di D’Ippolito (mai schierato in campo), che potrebbe concentrarsi maggiormente sugli impegni calcistici nel format di successo della Kings League.

I volti nuovi del Mendrisio saranno verosimilmente svelati man mano da inizio anno fino alla ripresa del campionato. Il primo tassello di cui godrà Stefani potrebbe essere un difensore centrale, individuato da tempo come rinforzo adatto per la categoria.

RV