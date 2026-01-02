Al via la nuova stagione di Musica nel Mendrisiotto

Si scaldano i motori in vista della partenza della XLVIII stagione di Musica nel Mendrisiotto, che prenderà il via sabato 10 gennaio alle 20.30 nell’aula magna delle scuole medie di Stabio, con il Concerto di inizio anno dedicato alle più celebri arie d’opera per tenore.

La rassegna organizzata dall’associazione mendrisiense prevede ben 27 concerti, da gennaio a giugno, suddivisi tra Mendrisio, Chiasso e Stabio, quattro “Concerti aperitivo” dedicati ai vincitori di concorsi nazionali e internazionali, e studenti del Conservatorio della Svizzera italiana e Scuole universitarie europee, sei appuntamenti con il ciclo di incontri “Dentro la musica”, e la chiusura con la Festa della Musica, che avrà luogo a Mendrisio sabato 27 giugno.

Scorrendo il programma della stagione, emergono la varietà e la qualità delle proposte, adatte a soddisfare un’ampia fascia di pubblico, grazie alla diversità degli organici strumentali, che vanno dal pianoforte solista al duo e trio con pianoforte, agli ensemble strumentali, alla musica vocale, e degli autori, che spaziano dai classici al ‘900 storico fino ai contemporanei.

Tra gli ospiti più interessanti di questa nuova stagione spicca il violinista Renaud Capuçon, impegnato con il pianista Guillaume Bellom il 13 gennaio al Cinema Teatro di Chiasso nell’integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Johannes Brahms. Michael Barenboim e il Nasmé Ensemble saranno ospiti, sempre a Chiasso, il 2 febbraio con musiche di Rossini, Dvorák, Roustoum e Brahms. Il soprano Giulia Pollice e il pianista Antonio Matarazzo interpreteranno – il 29 marzo a Mendrisio – un programma dedicato alle figure femminili della musica. Il celebre flautista Andrea Oliva sarà di scena il 12 aprile in trio con i fratelli Pepicelli. Il pianista Roberto De Leonardis, sempre a Mendrisio il 31 maggio, sarà protagonista di un concerto dedicato a Mozart e Chopin.

Da segnalare il recital pianistico di Sandra Landini il 25 gennaio a Mendrisio, il Duo Béla Kovács l’8 febbraio a Mendrisio con Irene Cés al clarinetto e Manuel Tévar al pianoforte, con musiche del ‘900, il film musicato dal vivo “Nosferatu, eine Symphonie des Grauens” di Friedrich Wilhelm Murnau, con accompagnamento musicale dal vivo di Rossella Spinosa, il 26 febbraio a Mendrisio, e la matinée del 15 marzo sempre nella Sala di Musica nel Mendrisiotto di Mendrisio con l’arpa di Floraleda Sacchi e il flauto di Matteo Salerno.

Da non mancare l’appuntamento del 15 aprile nella chiesa di San Vitale di Chiasso con l’Akademie für Alte Musik di Berlino con le Suites di Bach, e il duo composto dal violinista Lorenzo Parisi e dal pianista Giuseppe Maiorca in un suggestivo programma, denominato “Luce e ombra”, con musiche di Beethoven, Brahms, Arlen, Cajkovskij e Gershwin, e “Cellissimo”, previsto il 7 giugno al Chiostro dei Serviti di Mendrisio, con l’orchestra di giovani violoncellisti, studenti e docenti del Conservatorio della Svizzera italiana. L’ultima matinée sarà domenica 14 giugno a Mendrisio con Gabriel Fiol, violoncello, e Jacopo Giacopuzzi al pianoforte impegnati in musiche di Fanny Mendelssohn e Sergej Rachmaninov.

Informazioni: 091 646 66 50 – musicamendrisiotto@ticino.com – www.musicanelmendrisiotto.com.