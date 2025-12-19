Con l’edizione in uscita oggi, venerdì 19 dicembre, l’Informatore augura buone feste ai suoi lettori e si prende una breve pausa.

Questa è infatti l’ultima edizione del 2025: il settimanale tornerà puntuale nelle bucalettere di tutti gli abbonati – e in edicola – venerdì 2 gennaio, e sarà pronto ad accompagnare tutti gli affezionati lettori nel nuovo anno con notizie, storie e vita del nostro territorio.

Il Natale è un momento che invita a rallentare, a ritrovare tempo per le persone care e per ciò che conta davvero. È anche l’occasione per ringraziare tutti voi lettori per la fiducia che, settimana dopo settimana, ci dimostrate leggendo e sostenendo il nostro settimanale.

A tutti voi auguriamo un Natale sereno, da vivere con semplicità e calore, e un buon inizio di anno nuovo, con l’auspicio che porti salute, speranza e rinnovate energie. E che, al di là dei nostri confini, il cammino verso la pace possa segnare una svolta decisiva nel 2026.

La redazione de l’Informatore

e la Tipografia Stucchi

Note pratiche

Con l’Informatore anche le macchine da stampa dell’editore, la Tipografia Stucchi, si prendono una pausa di meritato riposo.

I clienti potranno tornare a rivolgersi per tutti i loro stampati al nr. 091 6461153 a partire dal 7 gennaio. La redazione, invece, tornerà alle scrivanie il 29 dicembre e, vista la concomitanza con il giorno di festa, andrà in stampa con un giorno di anticipo e pertanto invita tutti i collaboratori e gli inserzionisti a inviare il materiale per la pubblicazione entro le 17 di lunedì 29 dicembre.

La prima uscita nel 2026 de l’Informatore giungerà puntuale nelle bucalettere degli abbonati e si potrà acquistare come di consueto venerdì 2 gennaio.