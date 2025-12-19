Muggio agli onori in Puglia

• Oltre confine onori e plausi a Muggio, quartiere di Breggia. A inizio dicembre è stato infatti tra le località ospiti della nona Conferenza internazionale della rete dei Borghi più belli nell’area del Mediterraneo, svoltasi a Cisternino, in Puglia.

Presente per la Svizzera, il vicesindaco del Comune di Breggia Elia Brusadelli, in rappresentanza della frazione di Muggio, inserito nella rete dei Borghi più belli della Svizzera. Il tema principale della conferenza, appuntamento che si tiene annualmente nello splendido borgo della Valle d’Itria, quest’anno ha avuto come filo conduttore lo spopolamento nei borghi.

Come noto, l’associazione de “I Borghi più belli d’Italia” ha promosso la realizzazione di reti nazionali nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in modo che possano aderire alla Federazione Internazionale de “Les plus beaux Villages de la Terre”, di cui fanno già parte in qualità di membri attivi le reti dei borghi più belli d’Italia, Svizzera, Francia, Belgio, Spagna, Giappone e Canada. Nel workshop dedicato al tema del convegno, Elia Brusadelli ha incentrato il proprio intervento sulle buone pratiche messe in atto dal Comune per lottare contro lo spopolamento delle frazioni più a monte della valle più meridionale della Svizzera. Labels come “I Borghi più belli della Svizzera” (attribuito alla frazione di Muggio), “Paesaggio Svizzero dell’Anno”, e “Perla d’Acqua Plus” (attribuito al fiume Breggia) contribuiscono così all’immagine positiva del Comune nel suo insieme e offrono ulteriore lustro all’affascinante paesaggio.