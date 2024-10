Il Mendrisio ferma la capolista

L’esame più importante nel momento più delicato. Il Mendrisio di Amedeo Stefani insegue ancora la prima gioia della stagione, ma lo fa con un’iniezione di fiducia e consapevolezza vitali per poter riemergere dalle sabbie mobili.

Sì, perché al Comunale di Mendrisio nell’ultimo turno di Prima Lega è sbarcato l’YF Juventus capolista e protagonista del Gruppo 3. Ma se gli uomini di Bauert pensavano di venire in gita a Mendrisio nel weekend della Sagra dell’Uva, si sono dovuti presto ricredere.

Il 3-5-2 disegnato da Stefani e Reclari ha forse colto di sorpresa anche la prima della classe. In difesa spazio a Castellan al fianco di Kabamba e Cossu, Lape e Brancher avanzati di qualche metro per impossessarsi di tutta la fascia, con gli scudieri Rossini, De Biasi, Rey in cabina di regia e il tandem offensivo composto da Becchio e Gibellini.

Che il Mendrisio ha voglia di ruggire lo si intuisce fin dalle battute d’apertura: il primo a provare a rompere l’equilibrio è De Biasi con una conclusione da fuori che trova la deviazione degli ospiti. I bianconerorossi sono determinati nel regalare un pomeriggio da “vecchi tempi” al pubblico del Comunale, ma è comunque l’YF Juventus a sbloccare il punteggio prima della pausa: Avdijaj approfitta di un’indecisione in difesa e supera Vidovic confermando la sua media gol da urlo (un gol a partita).

Se c’è un sentimento che non appartiene ai momò è la paura. I brutti pensieri vengono scacciati via pochi secondi dopo la ripresa con la prodezza di Andreas Becchio, alla prima rete ufficiale in campionato. Intuizione al volo e palla sotto al sette, poi via ad esultare con tutta la squadra verso la panchina: un segnale di forza e compattezza per gridare forte a tutti “stiamo tornando”.

Perché al cospetto della capolista, il Mendrisio non sfigura e anzi… Una doppia punizione da posizione defilata di Felici mette i brividi ai primi della classe, che dalle parti di Vidovic si affacciano poco e timidamente. L’1-1 regge fino al triplice fischio finale dell’arbitro, scandito dagli applausi convinti di chi è altrettanto convinto di vedere la luce in fondo al tunnel.

Dopo la buona dose di fiducia, Rey e compagni sono ora attesi a una nuova prova domani pomeriggio in casa del Wettswil-Bonstetten (fischio d’inizio alle 16).

Classifica

YF Juventus (20), Kreuzlingen (19), Tuggen (16), San Gallo U21 (16), Wettswil-Bonstetten (*15), Winterthur U21 (15), Höngg (*13), SV Schaffhausen (12), Taverne (12), Eschen/Mauren (11), Kosova (11), Linth 04 (9), Collina d’Oro (8), Uzwil (6), Freienbach (6), Mendrisio (3).

Settore giovanile

YL A, Bellinzona-Mendrisio 2-1

YL B, Mendrisio-AC Bellinzona-ACR 0-2

C1, Mendrisio-Rapid Lugano 2-2

Prossimi impegni

Sabato 5 ottobre, Wettswil Bonstetten-Mendrisio, Prima Lega, ore 16.

Sabato 5 ottobre, Rapid Lugano-Mendrisio, YL B, 13.30.

Sabato 5 ottobre, Bellinzona-Mendrisio, C1, 14.30.

Domenica 6 ottobre, Adorna, Mendrisio-Rapid Lugano, YL A, 14.30

Riccardo Vassalli