I Velo Club Mendrisio e Lugano uniscono le forze per la crescita dei giovani

L’anno si apre con un momento di grande rilevanza per il ciclismo ticinese. Velo Club Mendrisio e Velo Club Lugano compiono un passo storico unendo le proprie forze per dare vita a un progetto comune dedicato alla crescita dei giovani talenti. Grazie al fondamentale sostegno di Axion Swiss Bank, dal 1° gennaio è nato l’Axion Future Team, una nuova squadra d’eccellenza rivolta agli atleti Under 17 e Under 19.

L’obiettivo è creare un ambiente professionale, moderno e altamente formativo, capace di accompagnare i giovani nel loro percorso sportivo e umano, offrendo loro strumenti, competenze e opportunità per competere ai massimi livelli. L’Axion Future Team rappresenta una visione condivisa e un investimento concreto nel futuro per i due sodalizi sottocenerini.

Parallelamente a questo importante annuncio, oggi, 23 gennaio alle 19, si tiene un altro evento di rilievo per l’inizio stagione: la presentazione ufficiale della squadra Under 23 del Velo Club Mendrisio, ospitata presso l’Assos Boutique a Lugano. A fine mese, gli atleti saranno convocati per una settimana di ritiro in Toscana, momento cruciale di preparazione e costruzione del gruppo. Con l’arrivo di febbraio prenderà ufficialmente il via la stagione 2026, che vedrà i primi impegni agonistici in Italia.

Altre novità importanti arricchiscono il panorama del ciclismo nazionale e internazionale in Ticino. Mercoledì 14 gennaio è stato aperto ed è ora pienamente fruibile dagli atleti delle società ticinesi il Centro polisportivo di Sigirino, che ospita una nuova struttura dedicata al ciclismo al coperto: un vero e proprio velodromo.

L’anello misura 166 x 66 m, le stesse dimensioni del velodromo di Ginevra, e si presenta come una pista particolarmente tecnica e veloce. Questa nuova infrastruttura offre agli atleti un’opportunità preziosa per migliorare le proprie capacità, affinare la preparazione atletica e sviluppare il colpo d’occhio, elementi fondamentali per la crescita di un ciclista.

Il velodromo permette inoltre di vivere l’esperienza unica della bicicletta a scatto fisso, priva di freni e cambio, una disciplina che unisce tecnica, controllo e adrenalina.